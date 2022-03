Chris Boucher a touché le fond pour mieux rebondir

Entre Precious Achiuwa, le retour d’OG Anunoby, et la remontée en puissance de Chris Boucher, Nick Nurse a enregistré de précieux « renforts » ces dernières semaines pour aborder la fin de saison des Raptors.

Auteur d’une grosse saison 2020-2021 sur le plan personnel, l’international canadien avait entamé ce nouvel exercice avec de grandes ambitions, avec la perspective d’être titulaire et la volonté d’aller chercher un gros contrat. Mais son plan ne s’est pas tout à fait déroulé comme prévu.

Une prise de conscience salvatrice

En conséquence, l’intérieur a traîné sa peine sur les deux premiers mois de la saison jusqu’à tomber au fond du trou le 26 décembre sur le parquet des Cavs. En position préférentielle au sein d’une équipe décimée par les protocoles Covid, Chris Boucher a voulu saisir cette opportunité pour se montrer. Sauf qu’il s’est finalement planté en beauté et que Toronto s’était incliné de 45 points (144-99).

« C’était l’un des pires matchs de ma vie, ma famille voulait éteindre la télévision, c’est dire à quel point c’était mauvais », s’est-il remémoré. « Je me souviens avoir réussi 2 tirs sur 10 à 3-points, alors que je me disais : » Je vais enfin pouvoir être le joueur numéro 1, le joueur de référence », mais je n’avais pas réalisé à quel point c’était difficile d’être ce joueur ».

Ses 21 points, à 6/19 au tir, et ses 5 rebonds n’ont guère pesé dans le match, et son -30 au +/- est resté comme le témoin du calvaire qu’il a vécu ce soir-là.

Alors qu’elle aurait pu le conduire à sa perte, cette déconvenue a fait office de déclic pour l’intérieur, qui a pris comme première résolution de suivre un régime protéiné régulier.

« Ça a définitivement changé ma vie, ça a changé ma perspective », a-t-il ajouté. « J’ai réalisé que je ne voulais plus jamais me retrouver dans cette position et que je voulais simplement devenir un meilleur joueur. Je n’aimais pas à quoi je ressemblais à la télévision. Je sais que je suis meilleur que ça ».

De Cleveland à… Cleveland

La remontée a été lente, mais au lieu d’attendre son heure en regardant le ciel, Chris Boucher s’est mis en tête de saisir chaque opportunité pour montrer sa progression. Le résultat s’est particulièrement vu sur ses derniers matchs en mars, entre ses deux sorties à 21 points, ses deux double-doubles de suite en « back-to-back » en début de semaine, jusqu’à son dernier match avant cette nuit où il a brillé face à … Cleveland, presque trois mois jour pour jour après avoir touché le fond, en signant 17 points, 8 rebonds mais aussi 3 interceptions dans une victoire ultra-importante pour Toronto.

« A 1000%. Ça n’a rien à voir », a ainsi répondu son coéquipier Fred VanVleet lorsqu’il lui a été demandé si Chris Boucher jouait le meilleur basket de sa carrière. « Il faut le regarder. On peut parler de stats toute la journée, mais il faut le voir en match et observer son impact, son enthousiasme, l’attention qu’il porte aux détails et à l’exécution du plan de jeu. Il a été mille fois meilleur cette année qu’il ne l’était l’année dernière avec ses grosses stats. Ce qu’il a apporté à notre banc, avec ses contres et ses paniers à 3-points, c’est incroyable. Et il est comme ça depuis un moment maintenant. C’est vraiment depuis le match de Cleveland en décembre qu’il a eu son petit moment de faiblesse. Depuis, il est génial ».

Fred VanVleet décrit là un joueur qui a aussi retrouvé sa tête et a remis son mental au service de ses jambes. Si on s’attarde toutefois un peu sur les chiffres, même s’ils n’ont rien à voir avec sa production de la saison passée, on peut mentionner qu’il est le joueur qui provoque le plus de passage en force au sein des Raptors, ajoutant une corde de plus à son arc, lui qui avait un peu tendance à sauter dans tous les sens dans ses plus jeunes années, guidé par l’appel du contre.

A 29 ans, Chris Boucher a tout simplement appris à aborder son rôle différemment. Plus que les stats, c’est désormais un autre point sur lequel il porte son attention.

« Je mesure ma performance en regardant juste le nombre de victoires. On a gagné beaucoup de matchs où je n’ai pas beaucoup scoré mais j’avais fait beaucoup sur le plan défensif, avec des rebonds et des interceptions, toutes ces choses que je ne pouvais pas faire l’année dernière. Je n’étais pas assez rapide pour faire les bonnes lectures et j’ai l’impression de m’améliorer. Vous pouvez voir que ça aide l’équipe. C’est une habitude maintenant, ça me vient naturellement ».