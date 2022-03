Precious Achiuwa est l’un des hommes forts des Raptors depuis bientôt un mois. L’ancien du Heat avait déjà surpris par ses progrès en attaque, notamment son adresse à 3-points et sa capacité à être plus en contrôle sur ses « moves ». Cette nuit encore, sur le parquet des Sixers en l’absence de Fred VanVleet, le Nigérian a brillé aux côtés de Pascal Siakam avec un match plein à 21 points (record personnel égalé cette saison) et 9 rebonds.

Mais c’est aussi pour son engagement en défense qu’il est apprécié par ses coéquipiers et son coach.

« Il est aussi mobile que n’importe lequel de nos joueurs parmi les grands, donc c’est logique que je le laisse sur le terrain », a récemment déclaré Nick Nurse. « Il se considère comme un bon défenseur… et je pense aussi qu’il en est un. Il m’a dit il y a longtemps que si quelqu’un devenait vraiment chaud en match, que je le mette en défense sur lui, qu’il allait faire son maximum pour l’éteindre ».

Capable de défendre sur James Harden comme sur Joel Embiid

C’est ainsi qu’après avoir enchaîné face à Deandre Ayton, Nikola Jokic ou LeBron James sur les derniers matchs, il s’est retrouvé successivement à défendre en « individuelle » face à Joel Embiid puis à faire face à James Harden dans la foulée dans le « money time » du match remporté avec le cœur à Philly cette nuit. Intérieur mobile, il se distingue ainsi par cette capacité à pouvoir défendre sur pratiquement tous les profils.

« C’est probablement sa plus grande qualité, qu’il en ait conscience ou pas. C’est là qu’il pourrait se démarquer, par sa capacité à défendre du poste 1 au poste 5, à être un défenseur acharné en un-contre-un, à contrer près du cercle, simplement à être présent dans la peinture », a ajouté Fred VanVleet.

Plutôt efficace et opportuniste en attaque, polyvalent et agressif en défense, Precious Achiuwa résume finalement toutes les qualités de cette équipe de Toronto, qui n’a pas encore perdu l’espoir d’intégrer le Top 6 à l’Est, ce qui constituerait l’une des belles surprises de cette saison régulière.

Le symbole de ces Raptors morts de faim

Cette nuit encore, même sans « FVV », Nick Nurse a réussi à tirer le meilleur de son groupe, en concoctant un cinq étonnant (Trent-Barnes-Achiuwa-Siakam-Birch !) qui a finalement posé de gros problèmes aux Sixers.

« C’est vraiment une chose dont notre équipe est très fière : la polyvalence défensive et la capacité à défendre sur plusieurs positions », a glissé le précieux Precious. « Je suis l’un des gars physiquement capables, en termes de puissance, de vitesse et de qualité athlétique, de garder des grands gabarits comme des arrières ».

Le vestiaire des Raptors devait donc être empli de fierté cette nuit après avoir limité les Sixers à 88 points.