Retour réussi pour OG Anunoby

Après avoir passé plus d’un mois loin des terrains à cause d’une fracture à l’annulaire de la main droite, OG Anunoby a effectué son grand retour jeudi soir face aux Cavs. L’ailier s’est plutôt bien débrouillé et n’a pas semblé gêné par son attelle.

Son coach Nick Nurse avait fait le nécessaire pour qu’il trouve rapidement du rythme en attaque et OG Anunoby a répondu en inscrivant les 3 premiers points de son équipe sur sa deuxième tentative derrière l’arc.

« Il a l’expérience d’avoir traversé des épreuves et il est habitué à prendre ces tirs. Ils étaient là pour lui dès le début pour qu’il puisse se libérer », a-t-il déclaré après la rencontre, soulignant également l’apport défensif du joueur britannico-nigérian qui lui a aussi permis de prendre confiance vis à vis de sa blessure.

Retrouver du rythme avant les playoffs

Celle-ci est encore bien présente, et OG Anunoby doit composer avec sur pratiquement toutes les phases de jeu.

« Ça va mieux, ça progresse. Je le sens quand je tire, quand je dribble, quand j’attrape le ballon. En défense aussi, pour essayer de voler un ballon ou au rebond. Je le ressens tout le temps », a-t-il confié. « Mais c’est le simple fait de savoir que la saison va bientôt se terminer et que les playoffs vont commencer et de vouloir retrouver du rythme avant que les playoffs ne commencent».

A trois semaines de la fin de la saison régulière, le temps jouait en effet contre lui. L’option de l’attelle lui permet ainsi de jouer et surtout de commencer à retrouver du rythme.

« Pour ce qui est de retrouver le rythme d’un match et tout ce qui s’en suit, de pouvoir enchaîner sur le plan physique, d’un match à l’autre deux jours plus tard, ça va prendre un peu de temps », a ajouté Nick Nurse hier. « C’était encore tout frais face à Cleveland, on va voir comment il répondra ensuite. C’est un peu tard dans la saison, pas seulement pour OG, pour qu’il bosse sur son jeu. On doit vite arriver à un stade où on sait ce qu’il va nous apporter dans les matchs vraiment compliqués ».

Le profil pour rapidement retrouver sa place

Au cours de sa première sortie à 14 points, 2 rebonds, 3 passes décisives et 1 contre en 26 minutes, OG Anunoby a rappelé à quel point il pouvait être important pour Toronto des deux côtés du parquet, comme l’a résumé Nick Nurse.

« Je trouve qu’il génère de l’espace pour ses coéquipiers en attaque avec sa mécanique de tir rapide et son haut pourcentage d’adresse. En défense, il nous offre un défenseur d’élite de plus, capable de défendre sur plusieurs postes ».

Le coach des Raptors a également appuyé son propos en soulignant la performance à 35 points de Pascal Siakam et la bonne relation que pouvait entretenir les deux joueurs sur le terrain, la présence de l’un offrant notamment plus d’espace à l’autre.

« On est assez complémentaires. On a à peu près la même taille, avec de la dimension athlétique, on peut tous les deux shooter. C’est dur pour les adversaires de défendre sur nous, quand à côté il y a Scottie Barnes, Precious Achiuwa, Chris Boucher, Fred VanVleet, toute l’équipe. On se complète tous assez bien », a confirmé OG Anunoby, dont le retour offre de nouvelles perspectives à son entraîneur.