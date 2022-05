Phil Handy estime que c’est le bon moment pour coacher une équipe

Peut-être est-ce la rumeur ayant fait état d’une demande de contact des Lakers auprès des Bucks pour organiser un entretien avec l’assistant Darvin Ham qui a encouragé Phil Handy à se déclarer candidat à son tour.

Le « front office » californien cherche un homme à poigne pour diriger son effectif, et Phil Handy, qui n’a encore aucune expérience en qualité de « head coach », comme Darvin Ham, est connu pour son franc-parler et sa rigueur.

Assistant en charge du développement des joueurs aux Lakers de 2011 à 2013, il a ensuite enchaîné comme assistant aux Cavs (2013-2018) puis aux Raptors (2018-2019) avant de revenir aux Lakers. Avec 11 ans d’expérience dans les bagages, il a ainsi expliqué être prêt pour prendre en charge une équipe de A à Z.

« J’en suis définitivement arrivé à ce stade où je sais que je suis prêt à être un coach principal. Je suis prêt à prendre en charge ma propre équipe et à diriger le navire », a-t-il déclaré. « La courbe d’apprentissage a été énorme pour moi au cours des 11 dernières années et, probablement au cours des trois dernières années, j’ai vraiment commencé à essayer de me mettre en position afin d’être considéré comme un entraîneur principal. J’ai simplement appris plus de choses sur les défenses et les attaques, sur la décomposition du jeu, sur les stratégies ».

Pas intéressé par un projet de reconstruction

Phil Handy a déjà eu un avant-goût de ce qui l’attend désormais après avoir passé un premier entretien l’été dernier avec les Wizards, qui avaient finalement engagé un autre coach rookie, Wes Unseld Jr.

Mais l’ancien joueur brièvement passé par Nancy au début de sa carrière professionnelle a annoncé la couleur : il ne veut pas coacher une équipe en reconstruction.

« Premièrement, je ne suis pas intéressé par le fait de perdre, c’est certain. Je ne suis pas intéressé par la reconstruction, entre guillemets », a-t-il poursuivi. « En tant que « head coach », vous n’avez pas toujours la possibilité de choisir ce que vous voulez, mais je veux une équipe qui soit compétitive. C’est important pour moi. Donc, être capable de prendre de jeunes talents, de les mettre sur le terrain, de les mettre en position de jouer et de participer aux playoffs, j’adorerais être dans une telle situation. Être capable de développer des gars, d’aider à changer, à créer une identité et apporter une approche conquérante à la franchise. C’est un ensemble, mais la victoire est importante pour moi, elle a toujours été en haut de la liste pour moi ».

Il semble donc clairement penser aux Lakers, mais la franchise est-elle intéressée par son profil ?