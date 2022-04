Une première piste pour le poste d’entraîneur aux Lakers

Le processus de recrutement des Lakers pour trouver leur nouveau coach commence à peine, et The Athletic a livré un premier nom parmi les prétendants susceptibles d’êtres interviewés pour le poste dans les semaines à venir, et il s’agit de Darvin Ham. D’après nos confrères, la direction des Lakers aurait demandé aux Bucks l’autorisation de s’entretenir avec leur assistant.

Joueur NBA de 1995 à 2005, Darvin Ham a débuté sa carrière d’assistant en NBA justement du côté des Lakers, de 2011 à 2013, avant de prendre la route d’Atlanta (2013-2018) puis Milwaukee, où il a suivi Mike Budenholzer, arrivé la même année dans le Wisconsin en provenance d’Atlanta.

La piste d’un coach principal sans expérience peut surprendre, notamment au regard du roster des Lakers. D’un autre côté, Rob Pelinka, vice-président et GM de la franchise californienne, avait déclaré il y a trois semaines que le futur candidat allait devoir faire preuve de caractère.

« Vu les besoins actuels de l’équipe et vu la présence de superstars dans notre équipe, nous voulons une voix forte capable de motiver les joueurs à donner le meilleur d’eux-mêmes chaque soir », avait-il précisé. « Je pense que ce sera l’une des principales qualités que nous recherchons pour responsabiliser tout le monde, du meilleur joueur de l’équipe au quinzième joueur. Et ce sera l’une des nombreuses caractéristiques qui, je pense, saute aux yeux aujourd’hui. »

Sur ce point, Darvin Ham pourrait en effet coller s’il est de la même trempe que Taylor Jenkins, lui aussi ancien assistant de Mike Budenholzer. Le fait d’être passé par les Lakers constitue également un atout. Affaire à suivre !