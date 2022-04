Lakers : quelles pistes pour remplacer Frank Vogel ?

Au lendemain de la dernière journée de saison régulière, deux franchises sont déjà en quête d’un entraîneur : les Lakers et les Kings. À Sacramento, huit noms circulent déjà, et le duo Fox-Sabonis aimerait avoir son mot à dire. À Los Angeles, on imagine que le futur entraîneur sera « LeBron compatible », et que ses idées sur l’utilisation de Russell Westbrook seront importantes.

Vice-président et GM des Lakers, Rob Pelinka assure qu’il n’a pas encore dressé de « liste ».

« Cela va être un processus très méthodique, l’une des règles ici est de ne pas se donner de date-butoir. Nous voulons trouver la bonne personne, et c’est la chose la plus importante. Tout bien considéré, ce serait super d’avoir quelqu’un en place pour la Draft. Mais notre processus sera minutieux et méthodique, et nous n’avons même pas commencé à établir une liste ou à discuter de qui sera le remplaçant. Nous voulions nous engager à bien finir la saison, ce que nous avons pu faire. On ne voulait pas sauter d’étapes, et en quelque sorte se tourner vers ces décisions une fois la saison terminée à partir d’aujourd’hui. »

Quatre noms émergent

Selon le Los Angeles Times, quatre noms reviennent le plus souvent pour remplacer Frank Vogel, et il s’agit de quatre coaches sous contrat. D’abord Quin Snyder, même si la méthode des Lakers pour remercier Frank Vogel l’aurait refroidi. Il connaît la franchise pour y avoir été assistant il y a dix ans. Son nom circule depuis plusieurs semaines car son statut contractuel reste flou, et lui-même entretient le mystère.

Ensuite, il y a Nick Nurse, champion NBA en 2019 et qui réalise encore des miracles cette saison. Ce serait le premier choix de la direction, mais ce sera compliqué de l’arracher aux Raptors où il a prolongé il y a 18 mois. Comme il possède le même agent que LeBron James et Anthony Davis, la connexion est évidente.

Ancien coéquipier de LeBron James à Miami mais aussi ancien assistant au Heat avec Dave Fizdale, Juwan Howard serait sur la « short list » des dirigeants. Sous contrat avec Michigan, il envisage de continuer de coacher ses enfants, Jett et Jace. En 2019, il avait passé un entretien, et la direction lui avait préféré Frank Vogel.

De l’expérience

Enfin, il y a Doc Rivers qui serait sur un siège éjectable à Philadelphie alors même qu’il lui reste trois ans de contrat. Daryl Morey aurait d’autres noms en tête pour le duo Harden-Embiid, et Doc Rivers pourrait se retrouver sur le marché. Peut-être est-il le coach idéal pour tirer le meilleur du « Big Three » LeBron-Davis-Westbrook.

A priori, ce ne sera pas un coach sans expérience. Ce que confirme à demi-mots Rob Pelinka.

« Vu les besoins actuels de l’équipe et vu la présence de superstars dans notre équipe, nous voulons une voix forte capable de motiver les joueurs à donner le meilleur d’eux-mêmes chaque soir » précise ainsi le dirigeant. « Je pense que ce sera l’une des principales qualités que nous recherchons pour responsabiliser tout le monde, du meilleur joueur de l’équipe au quinzième joueur. Et ce sera l’une des nombreuses caractéristiques qui, je pense, saute aux yeux aujourd’hui. »