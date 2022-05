Brandon Clarke reconnait que la faute de Dillon Brooks était « beaucoup trop appuyée »

Dillon Brooks a donc été suspendu un match, pour le Game 3 de la série, suite à sa grosse faute sur Gary Payton II, qui a engendré une fracture du coude chez l’arrière, absent au moins pour deux semaines.

Mais pour Steve Kerr, la suspension de l’ailier des Grizzlies ne change rien.

« Ça n’a pas d’importance. Gary est blessé dans un futur proche, des semaines. C’est la seule chose qui compte pour nous, » a ainsi expliqué le coach, qui est de fait privé de son premier défenseur sur Ja Morant.

Et même si Taylor Jenkins a défendu ses joueurs, et en particulier Dillon Brooks, accusé d’avoir dépassé les bornes physiques lors du Game 2, Brandon Clarke reconnait que son coéquipier y est allé trop fort.

« Les playoffs, c’est compliqué » a ainsi expliqué l’ailier fort dans le podcast de Zach Lowe. « Il y a tellement d’émotions, tellement de choses qui se passent, et tout le monde veut tellement gagner. Les joueurs peuvent se laisser emporter par cela et faire des choses qu’ils ne devraient pas le faire. Je pense que Dillon se sent mal, je n’ai pas beaucoup pu en parler avec lui, mais j’ai vu que Gary était blessé sur cette action. Je l’ai regardée à nouveau, et Dillon a évidemment commis une faute beaucoup trop appuyée et il a fait quelque chose qu’il n’aurait pas dû faire. Mais c’est dur. Il y a des chutes dans chaque match qui peuvent entraîner une blessure, mais vous ne voulez vraiment pas voir quelqu’un se blesser sur une faute flagrante, évidemment. Je sais que Dillon se sent mal. »