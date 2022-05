Steve Kerr : « On ne peut pas arrêter Nikola Jokic ou Ja Morant »

47 points, 8 rebonds et 8 passes. C’est la ligne de stats de Ja Morant dans le Game 2, et le meneur des Grizzlies a carrément inscrit les 15 derniers points de son équipe pour arracher la victoire. Du jamais vu depuis LeBron James en 2007, lorsque le quadruple MVP avait planté les 25 derniers points de son équipe en finale de conférence contre les Pistons.

Quinze ans plus tard, c’est Ja Morant qui fait trembler tout un collectif, et en l’absence de Gary Payton II, Steve Kerr doit trouver des solutions de rechange pour le freiner. Car l’arrêter est impossible…

« Si vous pensez que vous allez arrêter Jokic ou Morant, vous vivez dans un monde imaginaire » explique Steve Kerr. « On n’arrête pas ces gars-là. On essaie juste de gagner le match. Peu importe ce que cela signifie, qu’il s’agisse de les limiter du mieux que vous pouvez, de leurs enlever les trucs faciles… Il faut trouver le meilleur moyen de gagner le match. »

« C’est un très, très grand joueur. Ce n’est pas une seule personne qui peut l’arrêter »

Pour compenser l’absence de Gary Payton II, Steve Kerr ne pourra pas compter sur Andre Iguodala, et c’est donc collectivement que ses joueurs vont tenter de freiner le phénomène Morant.

« Il va falloir que des joueurs élèvent leur niveau de jeu en l’absence de Gary » prévient le coach de Golden State. « JK (Kuminga) pourrait en faire partie. Damion Lee aussi. On peut regarder différentes combinaisons. On peut faire jouer davantage Looney en sortie de banc. Mais défendre sur Ja exige un effort collectif. C’est un très, très grand joueur. Ce n’est pas une seule personne qui peut l’arrêter. C’est un effort collectif. Et sans Gary, c’est un boulot encore plus délicat. »

Selon NBC Sports, Steve Kerr devrait opter pour Andrew Wiggins comme premier défenseur sur Ja Morant. L’ailier des Warriors est tout simplement devenu l’un des meilleurs défenseurs à son poste, et son envergure et sa mobilité pourraient gêner le meneur de Memphis.

Pour Kevon Looney, « Wiggs » est devenu le spécialiste des missions et des tâches difficiles. Comme Draymond Green, il vante les qualités de son coéquipier.

« Wiggs est très bon, surtout avec notre cinq « small ball » » souligne Kevon Looney. « Comme il y a beaucoup d’attaquants, on lui demande de faire le sale boulot. Je ne sais pas s’il a déjà eu à le faire dans sa carrière, mais il s’en sort très bien. Il apporte l’énergie et les efforts dont nous avons besoin. C’est un peu bizarre de demander à un joueur All-Star d’endosser ce genre de rôle, mais il l’accepte, tout en étant toujours capable de marquer. »