Andrew Wiggins, retour sur une métamorphose

Sans être un « bide », Andrew Wiggins n’a pas répondu aux attentes de ceux qui en faisaient le prochain LeBron James. A l’instar d’un Zion Williamson quelques années plus tard, Wiggins était un enfant de YouTube et des réseaux sociaux. Ses highlights tournaient en boucle dès le lycée, et la présence, dans les tribunes, d’un LeBron ou d’autres stars avaient fait décoller sa cote. Mais huit ans après sa Draft, Wiggins n’est toujours pas All-Star, et aux Wolves, il n’avait jamais réussi à s’imposer comme un « franchise player ». Son rendement y était pour beaucoup, mais aussi son attitude.

« C’est l’un de mes joueurs préférés à regarder. Mais dans le même temps, il m’emmerde car il a la capacité d’être au niveau supérieur » explique ainsi Kevin Garnett à propos de son ancien coéquipier. Il faut dire que Wiggins, c’est un peu l’anti-Garnett. Même quand il écrabouille Karl-Anthony Towns deux fois dans le même match, il ne s’enflamme pas ou chambre son adversaire. Peut-être parce que ce n’est pas un passionné de basket.

Pas de grande passion pour le basket

« Je trouvais qu’il appréciait le basket, mais je ne crois pas qu’il l’adorait » poursuit Garnett. « Wiggs a d’autres intérêts dans la vie. Il y a d’autres choses qui le motivent, et je dois le respecter. »

Une analyse que confirme l’intéressé, interrogé par ESPN. « Je ne peux pas vraiment dire ce que je préfère, mais j’aime le basket bien sûr. Mais c’est temporaire, et je ne peux jouer au basket que pendant un certain temps. »

Wiggins n’est pas un cas isolé en NBA, et d’autres joueurs ne sont pas accros à leur sport. Ils ont une vie à côté, d’autres passions. La différence avec le Wiggins de Minnesota, c’est qu’il semble enfin exploiter son immense potentiel, et c’est ce que souligne Garnett.

« Quand je disais qu’Andrew était la prochaine superstar, c’est parce qu’il faisait partie de cette nouvelle vague de joueurs qui allaient être uniques, faire le spectacle et diriger notre ligue. Pour moi, il représentait ce prochain groupe de jeunes superstars en pleine ascension. Je continue de penser ce que je pensais de lui. Il est à l’âge idéal, s’il le souhaite, pour passer au niveau supérieur. Avec Wiggs, la vraie question a toujours été la régularité. La question n’est pas de savoir s’il a les capacités d’être une superstar, mais s’il a la régularité pour être une superstar. »

Pour cela, Wiggins est parfaitement entouré avec Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andre Iguodala mais aussi Steve Kerr. C’est l’environnement idéal pour franchir un cap, et c’est ce qu’il prouve cette saison au point que son nom circule comme futur All-Star.

« Ce que les gens ne voient pas chez les sportifs, c’est que, comme nous, ils veulent prendre du plaisir à aller travailler » rappelle Bob Myers, le GM des Warriors. « Ils veulent prendre du plaisir avec les personnes avec qui ils travaillent. Et la NBA est compliquée, et avec Andrew, l’idée était de l’entourer de quelques coéquipiers qui pourraient le stimuler ».

Cet entourage, c’est ce qui fait vraiment la différence, et Garnett le reconnaît. « Il joue avec le Michael Jordan de son époque. Il y a le savoir qu’il acquiert non seulement de Steve Kerr et du staff, mais aussi du standard d’excellence qu’il y a à Golden State… On ne peut pas débarquer là-bas, et être en dessous. Il y a des champions là-bas. Ces gars ont gagné des titres ensemble. Ils ont été dans l’adversité. Ils ont été dans les tranchées ensemble. Je pense que tout ça le motive ».

« Le scénario était déjà écrit pour lui au regard des attentes autour d’un premier choix de Draft »

Garnett a vu juste, et Wiggins confirme que l’environnement compte beaucoup dans son épanouissement, voire sa métamorphose. « J’ai le sentiment d’avoir beaucoup marqué de points à Minnesota et que tout le monde s’en foutait…. Mais maintenant, je suis ici, je joue un basket qui gagne et je travaille comme un fou. Je me donne à fond en défense, et j’apporte encore 18, 19, 20 points » rappelle l’ailier des Warriors. « On est au sommet de la conférence Ouest. Tout le monde se pousse. Je côtoie l’excellence. Je suis entouré de Steve, de Bob, de Steph, de Draymond [Green], de Klay, de personnes qui ont remporté plusieurs titres et qui ont dominé la NBA pendant longtemps. Et ces gars-là croient en moi. Chaque jour, que ce soit offensivement ou défensivement. Offensivement, ils me font confiance avec le ballon. Défensivement, ils me mettent sur le meilleur joueur adverse. C’est ça qui est motivant. »

Le mot de la fin pour Stephen Curry qui le fréquente depuis un an. En l’absence de Klay Thompson, il a trouvé un nouveau Lieutenant, et même un autre « Splash Brother. »

« Il était simplement à un endroit où on ne gagne pas beaucoup, et évidemment, le scénario était déjà écrit pour lui au regard des attentes autour d’un premier choix de Draft » conclut Curry. « Les gens oublient qu’il n’a que 26 ans. Il est dans la ligue depuis toujours, mais il est encore entrain de prendre conscience du joueur qu’il peut être. Pour que nous puissions gagner des matchs, tout le monde doit avoir un impact. Vous n’avez pas à vous soucier des stats, des attentes ou des comparaisons avec les autres numéros 1 de la Draft. Il s’agit juste de se concentrer sur ce qu’on fait maintenant. Et est-ce que tu t’améliores ? Et est-ce que tu gagnes ? Je pense qu’il prend du plaisir avec tout ça ».