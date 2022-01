All-Star Game 2022 : Steve Kerr et Stephen Curry votent Andrew Wiggins

Il reste encore 20 jours pour voter pour les joueurs qui seront titulaires au All-Star Game, puis ensuite, ce sera aux coaches des deux conférences de désigner les remplaçants. A Golden State, Steve Kerr a déjà son opinion sur le sujet, et il estime qu’Andrew Wiggins mérite de décrocher sa première étoile.

« C’est l’un des meilleurs « two-way players » de la NBA » estime le coach des Warriors. « Soir après soir, il nous apporte 18 ou 20 points. Il shoote à 42% à 3-points, et chaque soir, il défend sur l’adversaire le plus coriace. En raison de l’absence de Klay, son rôle est crucial en défense. Il fait 2m04, il est costaud et athlétique. Il peut changer sur les intérieurs et se débrouiller seul. Il peut aussi défendre sur les petits meneurs qui causent tant de dégâts. C’est juste un joueur incroyablement précieux. »

Cette nuit, face au Jazz, Wiggins a confirmé les propos de son coach avec un nouveau match plein à 25 points dont 4 sur 6 à 3-points. Une performance qui permet aux Warriors d’asseoir leur position de numéro 1 de la NBA, et Kerr estime que le bilan collectif doit être pris en compte.

Drafté par les Cavaliers et All-Star à Cleveland ?

« Je crois aussi que le All-Star Game devrait être lié aux victoires. Vous savez, à chaque fois que des joueurs sont proches dans les votes, je pense que les victoires devraient entrer en jeu. Bien sûr, on réussit un très bon début de saison, et je pense que Wiggs mérite d’être All-Star. »

Vu leur bilan et leur domination, les Warriors pourraient placer trois joueurs au All-Star Game : Stephen Curry, Draymond Green et donc Andrew Wiggins.

« Wiggs est tellement régulier cette saison dans sa façon de jouer en attaque comme en défense » ajoute Stephen Curry. « Je ne veux pas trop m’avancer mais le numéro 22 devrait être à Cleveland cet année… »

Ce qui serait une belle revanche pour Wiggins, drafté par les Cavaliers en 2014 avant d’être échangé aux Wolves, et qui pourrait donc décrocher sa première sélection à Cleveland, le week-end de son anniversaire !