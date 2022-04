Andre Iguodala retourne à l’infirmerie !

« C’est une énorme perte« . C’est comme ça que Steve Kerr a réagi à l’annonce du forfait d’Andre Iguodala pour le Game 5 de ce soir, mais aussi pour la suite de la série. Le MVP des Finals 2015 souffre des cervicales, et l’IRM a confirmé qu’il y avait un problème au niveau d’un disque, et il rejoint l’infirmerie au moins pour une semaine. Il avait manqué le Game 2 en raison de douleurs au cou, mais il avait pu jouer les 3e et 4e manche à Denver.

Un nouveau coup dur pour le vétéran des Warriors (38 ans) qui n’a joué que 31 matches cette saison. Si Steve Kerr parle d’énorme perte, c’est parce que « Iggy » répond toujours présent pour apporter son expérience en défense et c’est un relais du coach sur le parquet.