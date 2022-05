Taylor Jenkins défend la réputation des Grizzlies

Il a suffi d’un vilain geste de Dillon Brooks sur Gary Payton II pour que Steve Kerr, mais aussi Klay Thompson et Draymond Green s’en prennent au style de jeu trop physique des Grizzlies. Pour le coach des Warriors, les joueurs de Taylor Jenkins étaient bien plus physiques dans la seconde manche et leur façon de jouer était très limite.

« Il y a des histoires qui sont sorties comme quoi on était bien plus physique entre le Game 1 et le Game 2, qu’on a fait de sales gestes… » a réagi Taylor Jenkins. « Mais quand je regarde mon vestiaire, notre identité et ce que nous dégageons, nous sommes la chose la plus éloignée de « sale ». Nous sommes des compétiteurs, et je veux que cette idée soit évacuée le plus rapidement possible« .

Pour le coach de Memphis, c’est « vraiment malheureux ce qui est arrivé » à Gary Payton II. « On lui souhaite évidemment un rétablissement rapide » poursuit-il. « Il n’y a pas de mots pour décrire ce qu’il a subi, mais on ne peut pas revenir en arrière. Désormais, on se concentre sur le Game 3« .