Magic Johnson se positionne dans le rachat des Denver Broncos

Déjà actionnaire des Los Angeles Dodgers en MLB, Magic Johnson a décidé de s’associer au groupe d’investisseurs mené par Josh Harris pour racheter les Broncos de Denver (NFL). Co-propriétaire des Sixers, Josh Harris possède aussi les New Jersey Devils, et selon Sportico, il aurait le soutien de six autres grosses fortunes prêtes à l’aider à rafler la mise.

Alors que John Elway et Peyton Manning ont échoué dans leur tentative de racheter les Broncos au Pat Bowlen Trust, qui les détient depuis 1984, la vente de la franchise de Denver décidée début février entre dans sa dernière phase. Cinq racheteurs sont encore en lice pour ce qui devrait être le plus gros rachat de l’histoire du sport américaine puisqu’on évoque un tarif de quatre milliards de dollars !

La fortune de Magic Johnson est estimée à 600 millions de dollars, et lors du rachat des Los Angeles Dodgers, il avait investi 50 millions de dollars pour détenir 2,3% des parts.