Pascal Siakam, l’année du rebond

Pascal Siakam a dû mettre les bouchées doubles pour rattraper le retard dû à son opération et à l’immobilisation de son épaule en début de saison. Comme lui, Toronto repartait sans certitudes à la suite d’un exercice 2020/21 chaotique, marqué par un exil forcé à Tampa.

Mais au fil de la saison, le Camerounais a retrouvé ses sensations, accompagnant le parcours brillant des Raptors jusqu’à la fin, avec notamment une belle série de 14 victoires en 17 matchs qu’il a marquée de son empreinte avec une pointe à 40 points et 13 rebonds dans un succès face à Boston, et un triple-double à 37 points, 10 rebonds et 12 passes décisives dans un autre match remporté face à Philadelphie.

La fierté de Masai Ujiri

Si Toronto n’a pas réussi à se défaire des Sixers sur le premier tour, tout le monde s’accorde à reconnaître la qualité et la progression de l’effectif de Nick Nurse, au premier rang duquel figure Pascal Siakam.

Pour Masai Ujiri, le président de la franchise canadienne, le Camerounais est d’ailleurs l’une de ses plus grandes réussites, lui qui l’avait incité à prendre le relais de Kawhi Leonard après le départ de l’ailier en 2019. Il est surtout le premier joueur avec qui il partirait « à la guerre ».

« Je suis tellement fier de lui. Quand j’ai regardé sa conférence de presse l’autre jour, je me suis dit : ‘Oui, je veux ce gars dans mon équipe. Je veux ce genre de combattant dans mon équipe. Le voir sur cette scène, se battre encore et encore… C’est avec lui que nous voulons aller à la guerre’ ».

Le Camerounais, 27e choix de Draft, passé par la G-League, ne doit ainsi son ascension qu’à son travail acharné. Ce que Nick Nurse a également tenu à souligner, comparant son éthique de travail à celle de Kawhi Leonard.

« Certaines soirs, il sortait d’un match à 43 minutes avec 30 points et 10 rebonds, et quand je roulais jusqu’au centre d’entraînement à 8h15, il était là. Ça me fatiguait rien que de le voir sur le terrain », a glissé Nick Nurse sur le ton de la plaisanterie. « Il a conscience de ce qu’il faut faire chaque jour pour être un grand joueur. Et il n’y a rien qui puisse le détourner de ça, pas même un match très disputé, très dur. Il arrive et se remet immédiatement au travail. C’est super impressionnant et pour moi, j’ai toujours pensé que ça n’avait jamais fait peur à Kawhi. Avec Pascal, c’est presque du plaisir. Tu le vois arriver et il est là, avec le sourire, à travailler ».

Le leader idéal pour Toronto

Par sa personnalité et son jeu, il est le parfait complément d’un Fred VanVleet, pile électrique. Mais surtout, il arrive à élever le jeu de ses coéquipiers, notamment par son opportunisme, cette capacité à prendre ce que le jeu lui donne sans phagocyter le collectif, en plus d’être un joueur humble.

« Pour être honnête, c’est lui qui a le plus progressé, que ce soit en tant que joueur, en tant que personne capable d’être aussi positive après tout ce qui lui est arrivé. C’est vraiment difficile d’être un « go-to guy », de venir tous les soirs et d’avoir des hauts et des bas et de rester positif avec ses coéquipiers et tout le reste », a souligné Chris Boucher, tandis que Gary Trent Jr. le qualifie de « parfait professionnel », pour sa façon de rester fidèle à lui-même quoi qu’il arrive.

Au fil des années, il a su s’éloigner du cercle pour devenir une menace fiable à 3-points. Après un exercice 2020/21 délicat sur ce point, il flirte à nouveau avec les 35% d’adresse. Même s’il possède désormais une belle panoplie offensive, sa volonté de devenir un joueur plus complet représentera son axe de travail majeur pour cet été.

« J’ai une intersaison un peu plus longue et je ne me contente pas de rééduquer mon épaule, je travaille sur mon jeu. Ça va définitivement m’aider parce que j’ai toujours senti que je faisais partie de ces joueurs qui s’améliorent pendant l’été », a-t-il déclaré. « De pouvoir faire ça, de retourner à faire du tableau noir, continuer à évoluer dans mon jeu pour devenir le joueur que je pense pouvoir devenir, un joueur complet qui peut tout faire sur le terrain, c’est mon objectif. Je sens que je peux l’atteindre. Il est là, il est réalisable, tout ce que j’ai à faire c’est de foncer ».