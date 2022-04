Après une saison surprise, Fred VanVleet veut voir les Raptors passer la seconde

All-Star en février grâce à sa meilleure saison en carrière (20.3 points et 6.7 passes décisives de moyenne), sans oublier cette qualification en playoffs inespérée en début d’exercice : Fred VanVleet a vécu une année mémorable. Même si elle s’est mal terminée, avec l’élimination contre les Sixers et surtout une blessure, le privant des deux derniers matches de la série.

Après une telle saison et avec cette première étoile à son palmarès, au moment de faire le bilan, le meneur de jeu des Raptors n’est visiblement pas rassasié.

« J’en veux plus, je veux des titres », annonce-t-il pour sa dernière prise de parole de la saison, quand on lui demande la suite pour lui. « Ces choses (le All-Star Game) sont vraiment cool, mais si on compare avec un titre, elles ne sont rien. Je veux être reconnu comme un champion, le reste suivra. On pourra ajouter les statistiques et les récompenses quand je serai à la retraite. Mais mon premier objectif, c’est de revenir à un niveau de champion, de gagner le titre. Je pense à ça au quotidien. »

Champion en 2019, All-Star et joueur qui dépasse les 20 points de moyenne en 2022, « FVV » continue de progresser. Il va devoir encore étonner et se réinventer durant l’intersaison pour franchir de nouveaux paliers.

« Je ne suis pas du genre à être trop fier pour demander un conseil. Je suis à la croisée des chemins : un match à 20 points n’est plus un bon match maintenant pour moi. Je suis passé, très vite, du joueur non-drafté et sous-estimé à un joueur reconnu. Je dois aller plus loin désormais, faire des choses que je n’ai jamais faites. Je dois sortir de ma zone de confort pour progresser. Je suis impatient de vivre ça cet été. »

« On doit peaufiner ce groupe et peut-être l’adapter davantage au style des playoffs, car on a joué un basket assez libre cette saison »

Il en ira de la réussite des Raptors la saison prochaine. Avec le duo Fred VanVleet – Pascal Siakam, plus l’émergence de Scottie Barnes, les Canadiens pourront s’appuyer sur un trio de très bon niveau.

« Il n’y a pas de meilleur apprentissage que l’expérience », rappelle le meneur de jeu. « C’était notre première saison ensemble et personne ne pensait qu’on serait si bon. Et maintenant, on a une série de playoffs qui peut servir de référence. Quand quelqu’un fera une erreur, on pourra revenir sur cette série pour voir à quel point cela est important. On ne pouvait pas le faire cette saison. Maintenant, ce groupe a une expérience, et l’équipe possède un point de référence. »

Pascal Siakam a déjà identifié un secteur de jeu où les Raptors doivent progresser : le shoot à 3-pts. Dans quels domaines Fred VanVleet veut-il voir ses coéquipiers s’améliorer ?

« On peut être meilleur sans rien ajouter. Du shoot, ça aiderait évidemment. Mais je pense que cette équipe est déjà bonne. On doit jouer un peu mieux, de manière plus intelligente, et utiliser nos forces un peu mieux. On doit peaufiner ce groupe et peut-être l’adapter davantage au style des playoffs, car on a joué un basket assez libre cette saison. Sûrement ajouter quelques éléments qui pourraient nous aider dans certaines scénarios. Face aux blessures, les temps ont été durs parfois. »

En tout cas, Fred VanVleet est optimiste et ambitieux pour l’avenir. « C’est le moment. On a les éléments. Je laisse les dirigeants trouver les réponses pour le recrutement, mais avec notre expérience de cette saison et notre noyau dur, et si on joue mieux et ensemble, alors on fera une bien meilleure saison prochaine. C’est certain. »