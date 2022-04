La cible s’échappe trop souvent pour les Raptors

Face à une équipe des Sixers sérieuse et concentrée, les Raptors devaient réussir un match parfait ou presque pour arracher un Game 7. Ce fut le cas en première période, mais ensuite, un 17-0 en troisième quart-temps est venu tuer les rêves des Canadiens.

Ce qui a plombé Pascal Siakam et sa bande, c’est encore la maladresse à 3-pts. Pendant que Tyrese Maxey enfilait les paniers, les Raptors terminaient avec un vilain 7/35 derrière l’arc.

« Je ne sais pas combien de 3-pts ils ont réussi (16/40), mais nous, on n’a vraiment pas mis grand-chose », confesse et regrette le Camerounais pour The Athletic.

Comme les joueurs de Nick Nurse étaient incapables de faire mal de loin, les Sixers ont ciblé Pascal Siakam avec des prises à deux en seconde période. Le All-Star 2019 a certes parfois manqué de justesse pour ressortir la balle, mais privés de Fred VanVleet, ses coéquipiers manquaient de réussite pour faire payer ce choix de Doc Rivers.

« Globalement, je trouve qu’il a bien lu les situations », a estimé le coach de Toronto, en défendant sa star. « Ce sont les autres qui ont manqué de justesse. C’est dommage car on a travaillé là-dessus quasiment tous les jours à l’entraînement. Pour une raison que j’ignore, on faisait la première passe et pas la seconde… Et quand on a fait cette seconde passe, alors on a manqué le tir. En jouant ainsi, on a fini par perdre confiance. »

Des playoffs à l’image de la saison régulière

Cette maladresse derrière l’arc fut constante cette saison. Le 30% de réussite dans cette série n’est pas loin du 35% affiché en saison régulière, ce qui n’était que le 20e pourcentage de la ligue. Les Raptors ne sont que la 19e équipe aussi aux tentatives et aux réussites par rencontre. Le 3-pts n’est donc pas une arme fiable dans le Canada.

« On doit progresser dans beaucoup de domaines et le shoot en est clairement un », annonce Pascal Siakam pour Sports Net. « On a progressé pendant la saison, il y a eu des hauts et des bas, mais on s’est amélioré. »

Le public ne s’y est pas trompé puisqu’il est resté jusqu’au bout de ce Game 6, le dernier de la saison, alors que son équipe était menée de 30 points. Les spectateurs ont ainsi fait entendre des « Let’s go Raptors ! Let’s go Raptors ! » qui ont rendu admiratif Doc Rivers.

« Est-ce que l’on imagine cela, des « Let’s go Sixers ! », si on avait été dominé de 30 points à la maison ? », demande le coach à ses assistants. « Les spectateurs nous auraient hué », a répondu l’un d’entre eux.