Draymond Green : « Je ne changerai jamais ma façon de jouer »

Le Game 1 entre les Grizzlies et les Warriors a été marqué par l’expulsion de Draymond Green, auteur d’une Flagrant II sur Brandon Clarke. Avant de sortir, il a fait son show, allant saluer ses coéquipiers un à un sur le banc avant d’haranguer la foule, l’invitant à le huer avant de rejoindre enfin le vestiaire.

Quelques heures après la rencontre, la NBA a confirmé qu’il s’agissait bien d’une faute « disqualifiante » et Draymond Green se retrouve déjà sous la menace d’un match de suspension. Deux fautes Flagrante I ou une expulsion de plus, et il sera suspendu un match.

Est-ce que Draymond Green va calmer le jeu après cet écart de conduite ? Absolument pas. Comme il l’a encore expliqué, ce n’est pas maintenant, à 32 ans, qu’il va changer de mentalité ou de comportement.

« Je ne changerai jamais ma façon de jouer au basket », a-t-il déclaré. « C’est ce qui m’a permis d’aller si loin. Ça m’a permis d’obtenir trois titres de champion NBA, quatre participations au All-Star Game, et un titre de meilleur défenseur de l’année. Je ne vais pas changer maintenant ».

L’intéressé a ensuite répondu à Brandon Clarke, projeté au sol après avoir été accroché par le maillot, au sujet de sa mauvaise réputation : « Ma réputation est une marque d’honneur. Tout le monde ne peut pas gagner cette réputation ».

Chassez le naturel…

Le problème, c’est qu’à force de jouer avec le feu, Draymond Green pourrait encore se brûler, comme lors des Finals 2016, lorsque son expulsion et sa suspension avait permis à Cleveland de se relancer pour finalement l’emporter lors du Game 7 après avoir été mené 3-1.

C’est peu dire que ce souvenir douloureux a marqué les Warriors, et c’est notamment en ce sens que Stephen Curry et Steve Kerr ont appelé Draymond Green à plus de mesure à l’avenir, alors que deux fautes flagrantes supplémentaires entraîneraient automatiquement sa suspension.

« Malheureusement, oui, il doit en être conscient », a rappelé Stephen Curry. « Lui seul peut vous dire ce que cela signifie pour lui et comment il aborde chaque match. Je veux qu’il soit lui-même, qu’il joue tel qu’il est capable de faire, qu’il ait un impact sur le match, qu’il soit démonstratif, qu’il soit le Draymond que nous attendons. Mais, il ne peut pas être dans une situation où l’interprétation des règles va à son encontre ».

Pour le coup, les Warriors ont quand même gagné le Game 1, et Draymond Green n’est vraiment pas prêt à chasser le naturel.

« Ça ne va absolument pas enlever le mordant de ma façon de jouer. Parce qu’ensuite, on est plus tôt en vacances, et les points liés aux possibles fautes flagrantes n’ont plus d’importance. Je ne sais pas comment je pourrais lever le pied. Ça ne marche pas comme ça pour moi ».