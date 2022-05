Preview Playoffs 2022 | Phoenix (1) – Dallas (4)

Comme en 2005, les Suns et les Mavericks se retrouvent au second tour des playoffs. À l’époque, les deux équipes étaient également classées #1 et #4 à l’issue de la saison régulière, comme cette année, et c’est Phoenix qui s’était imposé en six matches pour rejoindre la finale de conférence.

Pour en arriver à ce remake, 17 ans après, les Suns, privés de Devin Booker pour les Game 3, 4 et 5, ont disposé, avec plus de difficultés que prévu, des Pelicans. Malgré la blessure de Luka Doncic en début de série, les Mavericks ont de leur côté éliminé une équipe du Jazz décevante, qui n’a pas réussi à perturber Dallas.

Les dynamiques du premier tour ont donc plutôt tendance à équilibrer cette série, et si les Suns demeurent favoris a priori, ils devront se méfier de leurs adversaires, qui ont montré face au Jazz qu’ils étaient capables de dérouler un très bon basket sans Luka Doncic. Maintenant que le Slovène est de retour pour les Mavericks, au même titre que Devin Booker pour les Suns, les deux formations sont au complet pour débuter cette série très intéressante.

PRÉSENTATION DES SUNS

Les titulaires : C. Paul, D. Booker, M. Bridges, J. Crowder, D. Ayton.

Les remplaçants : C. Payne, L. Shamet, C. Johnson, J. McGee, T. Craig.

Le coach : M. Williams.

Pour les hommes de Monty Williams, la saison régulière a globalement été un long fleuve tranquille, avec notamment une série de 18 victoires de suite dès le mois de novembre, et une série de 17 victoires en 18 matches avant le All-Star Weekend. Portés par un « backcourt » Chris Paul – Devin Booker estampillé All-Star à Cleveland, les Suns ont plané sur la ligué, s’imposant au fil des mois comme l’équipe la plus solide de la saison.

Détenteurs du 2e meilleur bilan de la ligue la saison dernière, les Suns ont encore franchi un cap cette saison et ont atteint des sommets d’efficacité absolument dingues. À l’issue de la saison régulière les Suns présentaient : le meilleur bilan de la ligue (64-18), le meilleur bilan à domicile et à l’extérieur (32-9), le meilleur bilan dans le « clutch » (5 points d’écart ou moins dans les cinq dernières minutes), le meilleur pourcentage aux tirs (48.5%) et le meilleur « Net Tating » (+7.5 sur 100 possessions).

POINTS FORTS

– Un équilibre des forces idéal. Avec une évaluation offensive de 114.8 points marqués sur 100 possessions (4e), et défensive de 107.3 points encaissés sur 100 possessions (3e), les Suns ont eu le meilleur « Net Rating » (différence entre les deux évaluations) de la ligue cette saison. Autrement dit, Phoenix est l’équipe la plus stable de la NBA, en ce qui concerne l’équilibre entre son attaque et sa défense. Il n’y a quasiment aucun faille dans le jeu des Suns, des deux côtés du terrain.

– L’avantage de taille. Alors que les Mavericks jouent avec un « petit » poste 5 titulaire et peuvent tendre vers le « small ball » avec Dorian Finney-Smith utilisé en pivot, les Suns misent eux sur la taille. Avec Deandre Ayton dans le cinq majeur, ainsi que JaVale McGee et Bismack Biyombo en relais, Monty Williams peut constamment avoir un rebondeur et protecteur de cercle de très bon niveau sur le terrain. Si cette configuration peut s’avérer douteuse en défense, notamment sur les « switch » après les écrans face à Luka Doncic au large, il est en revanche certain que c’est un point fort pour les Suns en attaque. Car Dwight Powell ne pourra pas tenir le choc sur la durée, et le « small ball » de Dallas sera mis à mal sous les panneaux, avec Chris Paul qui se charge de le punir en servant Deandre Ayton au moindre « matchup » favorable. Comme l’an passé face aux Clippers.

POINTS FAIBLES

– L’incertitude autour de Devin Booker. Blessé lors du premier tour, au Game 2, revenu au Game 6, l’arrière des Suns n’est probablement pas à 100% physiquement. La question est donc de savoir s’il le sera à un moment donné durant la série face à Dallas, et à quel moment. Dès le Game 1 ? Plutôt en fin de série ? Difficile de savoir, et la Game 1 sera porteur d’indications pour la suite de la série. On a ainsi vu face aux Pelicans à quel point sa présence était précieuse pour libérer Chris Paul de la pression défensive.

PRÉSENTATION DES MAVERICKS

Les titulaires : L. Doncic, J. Brunson, R. Bullock, D. Finney-Smith, D. Powell.

Les remplaçants : S. Dinwiddie, M. Kleber, J. Green, D. Bertans.

Les absents : T. Hardaway Jr.

Le coach : J. Kidd.

Après une première partie de saison mitigée, marquée par un bilan négatif (17-18) à la veille de la nouvelle année, les Mavericks sont montés en puissance en 2022, en ne perdant que 12 matches jusqu’à la fin de la saison régulière. De quoi s’assurer la 4e place de la conférence Ouest, et donc l’avantage du terrain pour le premier tour des playoffs.

Toujours portés par un Luka Doncic grandiose (28.4 points, 9.1 rebonds, 8.7 passes), All-Star pour la 3e fois consécutive, mais aussi par l’explosion de Jalen Brunson, les Mavericks se sont imposés comme l’outsider principal de la conférence Ouest, derrière le trio Suns – Grizzlies – Warriors qui s’est rapidement détaché.

POINTS FORTS

– Le « backcourt ». Avec Luka Doncic et Jalen Brunson, les Mavericks ont un duo qui peut faire des étincelles en attaque. Le premier, qui n’a joué que les trois derniers matches de la série, a plié la défense du Jazz au premier tour, avec 29 points (47% aux tirs), 11 rebonds et 6 passes en moyenne. Le second, qui a davantage joué avec le ballon dans les mains en l’absence de son coéquipier slovène, a été le catalyseur des Mavs et joue en ce moment le meilleur basket de sa carrière. Contre Utah, il a tourné à 27.8 points par match, avec notamment une pointe à 41 points au Game 2. Si les deux arrières parviennent à maintenir leur niveau de jeu du premier tour face aux Suns, Dallas a une chance.

– Le contrôle du tempo. En playoffs, la cadence a tendance à ralentir, les possessions sont moins nombreuses et plus longues. Un style avec lequel les Mavericks sont déjà familiers : Dallas était l’équipe la plus lente de la ligue durant la saison régulière, avec seulement 95.4 possessions en moyenne par match. Rien d’étonnant venant d’une équipe qui n’aime pas trop courir, et construit plutôt son son jeu autour du « pick-and-roll » sur demi-terrain. Et rien d’alarmant non plus, bien au contraire, puisque les Mavericks ont fini la saison régulière avec le 7e meilleur « Net Rating » de la ligue (+3.5) avec ce schéma de jeu.

POINTS FAIBLES

– La défense dans le « clutch ». Très sérieux en défense durant la saison régulière (6e meilleure évaluation défensive de la ligue), les Mavericks ont cependant un point faible dans ce domaine : les fins de matches. D’après NBA.com, les hommes de Jason Kidd pointaient en effet à la 27e place du classement des meilleures défenses de la ligue dans le « clutch » pendant la saison régulière, avec une moyenne insensée de 117.8 points encaissés sur 100 possessions ! Face à Chris Paul et Devin Booker, deux maestro dans le « money-time », les Mavericks vont devoir resserrer leur défense dans les instants décisifs.

LES CLÉS DE LA SÉRIE

– La gestion du « money-time ». Durant la saison régulière, les Suns avaient un bilan de 33-9 (le meilleur de la ligue) dans le « clutch », c’est-à-dire les matches marqués par un écart inférieur à 5 points dans les cinq dernières minutes. Les Mavericks n’étaient pas non plus en reste puisqu’ils ont remporté 58% de leurs matches dans ces circonstances. Lors du premier tour, les Suns ont gagné deux de leurs trois matches décidés dans le « clutch », avec notamment un Game 6 historique de Chris Paul face aux Pelicans, quand les Mavs pointaient eux à 3-2 face au Jazz. En résumé, cette série, qui s’annonce disputée, va mettre aux prises deux formations qui peuvent faire la différence quand vient le « money-time ». Malheur à l’équipe qui craquera dans les moments chauds…

– La défense sur les stars. Avec Chris Paul et Devin Booker d’un côté, et Luka Doncic de l’autre, les Suns comme les Mavericks ont des scoreurs affirmés qui peuvent prendre le match à leur compte. Mais en réalité, c’est plutôt la défense sur ses stars qui sera décisive dans cette série. Au premier tour, les Suns ont notamment fait basculer la série contre les Pelicans dans le Game 6, avec une défense agressive sur Brandon Ingram, qui s’est épuisé à tenter de se dépêtrer des prises à deux. Face à Luka Doncic, on image un scénario similaire, avec Jae Crowder et surtout Mikal Bridges qui devraient se relayer en défense face au Slovène. Les Mavericks ont également des armes pour tenter de diminuer l’apport offensif de Devin Booker. On pense en premier lieu à Dorian Finney-Smith, excellent défenseur extérieur, qui a grandement compliqué la vie de Donovan Mitchell au premier tour (37.7% de réussite lors des trois derniers matches de la série).

VERDICT

Pas de repos pour les Suns, qui après une série disputée face aux Pelicans au premier tour, enchainent face à une adversité nettement plus élevée. Les Mavericks sont en confiance après une série réussie contre le Jazz, et jouée en grande partie sans Luka Doncic, et s’affichent comme un outsider capable d’embêter sérieusement le finaliste en titre, patron incontesté de la conférence Ouest. Les Suns, sans pour autant être réellement inquiétés, se sont employés pour disposer des Pelicans, accrocheurs mais finalement trop courts dans le Game 6. La confrontation s’annonce donc intense entre ces deux formations très solides en défense. Mais sur la longueur d’une série, les Suns, forts de leur parcours de l’an passé, semblent avoir l’avantage, grâce notamment à une force de frappe offensive supérieure, qui peut user les Mavericks à terme.

Suns 4-2.

CALENDRIER

Game 1 : à Phoenix, dans la nuit de lundi 2 mai à mardi 3 mai, à 04h00

Game 2 : à Phoenix, dans la nuit de mercredi 4 mai à jeudi 5 mai, à 04h00

Game 3 : à Dallas, dans la nuit de vendredi 6 mai à samedi 7 mai, à 03h30

Game 4 : à Dallas, dimanche 8 mai, à 21h30

*Game 5 : à Phoenix, dans la nuit de mardi 10 mai à mercredi 11 mai, horaire à déterminer

*Game 6 : à Dallas, dans la nuit de jeudi 12 mai à vendredi 13 mai, horaire à déterminer

*Game 7 : à Phoenix, dimanche 15 mai, horaire à déterminer

*si nécessaire