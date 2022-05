Luka Doncic – Mikal Bridges, le duel clé de la série entre les Suns et les Mavericks

Ce second tour entre Suns et Mavs va mettre la Draft 2018 à l’honneur : Deandre Ayton (premier choix), Landry Shamet (26e), Jalen Brunson (33e)… Mais le duel qui sera le plus scruté parmi les joueurs de cette génération opposera Luka Doncic (3e) à Mikal Bridges (10e).

Face au Jazz, le Slovène a signé un premier tour, limité à seulement trois rencontres, de très haut niveau avec 29 points (47%), près de 11 rebonds et 6 passes. Parviendra-t-il à maintenir un tel niveau statistique face à la défense des Suns ? Une défense qui n’a certes pas d’intimidateur aussi bon que Rudy Gobert, mais qui paraît beaucoup plus solide sur les postes extérieurs.

« Ils ont Bridges, rappelle d’emblée le meneur des Mavs. Je sais qu’il va défendre sur moi. C’est le meilleur, l’un des deux meilleurs arrières défensifs avec (Marcus) Smart. C’est très compliqué face à lui. Sa défense est vraiment incroyable. J’en suis vraiment impressionné. Et puis offensivement, il s’est tellement amélioré que c’est un joueur vraiment incroyable. »

Le premier tour face aux Pelicans du joueur des Suns, qui a terminé deuxième du vote pour le trophée de défenseur de l’année, vient le prouver. L’ailier a encore augmenté sa production pour tourner à 17 points de moyenne avec d’excellents pourcentages (55% dont 53% de loin) tout en défendant encore très fort. Son match 5 a été une référence en la matière.

Luka Doncic, susceptible d’être également défendu par Jae Crowder, décrit des « mains puissantes » chez Mikal Bridges ainsi que son fort QI défensif. « Il sait où attaquer le ballon, où aller pour contrer un tir. Il est vraiment intelligent en défense. »

Deandre Ayton en soutien

En réponse, le coéquipier de Chris Paul peut mettre en avant le QI offensif de son futur adversaire, capable de « tout » faire sur le parquet. « On a été drafté la même année, cela fait maintenant quatre ans que je défends sur lui », note Mikal Bridges qui, en plus de nombreux affrontements en saison régulière, souligne l’importance du travail autour de la vidéo. « Il n’y a pas de match facile avec lui, il progresse tous les ans. Mais vous savez, ce n’est pas de moi dont il est question. Je sais que j’ai quatre gars derrière moi, ce qui rend ma tâche beaucoup plus facile. »

Son partenaire Deandre Ayton aura toute son importance pour l’accompagner sur la défense du « pick-and-roll ». Mikal Bridges a déjà eu l’occasion de décrire l’ « alchimie » existante avec son pivot, son « frère ». « Je vais toujours aller le couvrir en le voyant faire, et il va me couvrir en me voyant faire. » Et si l’un ou l’autre se plante, le mea-culpa ne tarde pas. « Je suis le premier à dire ‘Merde, c’est de ma faute DA’. Je ne sais pas ce que je faisais, j’étais ailleurs.’ S’il se plante, il dira directement ‘C’est ma faute Kal, ma faute’. »

Mikal Bridges termine en rappelant que Luka Doncic ne sera évidemment pas le seul joueur des Mavs à surveiller, en citant les autres Texans qui ont brillé jusqu’ici, de Jalen Brunson à Dorian Finney-Smith – « je ne sais pas pourquoi on parle si peu de lui » – en passant par Maxi Kleber ou Spencer Dinwiddie. « Ils ont beaucoup de talents. Ce n’est pas un hasard s’ils sont là. »