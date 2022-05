Le réveil de Jaren Jackson Jr.

Alors que deux des principaux lieutenants de Ja Morant vivaient des moments difficiles cette nuit, avec 9 points pour Desmond Bane (à 3/10 au tir) et 8 pour Dillon Brooks (à 3/13), Memphis a pu compter sur les apports de De’Anthony Melton (14 points) et un Jaren Jackon Jr impérial.

L’intérieur a signé son meilleur match en carrière en playoffs avec 33 points (à 6/9 à 3-points) et 10 rebonds. On retiendra notamment son coup de chaud dans le troisième quart-temps au cours duquel il a planté quatre paniers à 3-points.

« Quand leur roster a changé (après la Flagrant II de Draymond Green), on a commencé à utiliser JJ un peu plus en sortie d’écran. Ja a fait du bon boulot pour arriver à le trouver et JJ a su capitaliser sur ce moment là », a déclaré un Taylor Jenkins peu bavard après la défaite des siens.

Un match offensif comme celui-là peut servir de déclic pour un joueur qui a semblé se chercher un peu lors de la série précédente face à Minnesota, bouclée à 11.8 points en moyenne, à 40% d’adresse au tir. Pour lui, l’objectif est maintenant d’essayer de faire au moins aussi bien lors du prochain match.

« Oui, je me suis bien senti dans le troisième quart-temps. Mais quoi qu’il arrive, je me serais senti de la même façon. Ça dépend de la façon dont le match évolue. C’est clair que c’est bien d’arriver à trouver du rythme à un moment donné. D’arriver à le trouver dans un match comme ça, c’est bien aussi. Il faut que ça continue sur le prochain match, et avancer », a-t-il confié. « J’ai pu enchaîner, mes coéquipiers me trouvaient. Quand tu commences à en mettre quelques uns, le cercle à l’air plus grand. Je ne réfléchissais pas trop, et j’ai continué à tirer. C’était un bon sentiment ».

Pas de regrets sur le dernier tir de Ja Morant

Même s’il avait « la main chaude », ce n’est pas lui mais Ja Morant qui a hérité du dernier tir, à -1 avec quatre secondes sur l’horloge. Et même si son coéquipier a manqué son coup, Jaren Jackson Jr ne nourrit aucun regret sur ce point.

« J’ai vu Ja mettre ce lay-up des milliers de fois, et encore plus dans les moments importants. C’est un panier qu’il peut inscrire les yeux fermés. Il a sprinté, et il est arrivé très vite, donc ce n’est pas si facile. Mais je suis pour qu’on prenne ce dernier tir à chaque fois, et je veux qu’il le prenne encore un million de fois. J’ai aimé qu’il le prenne, j’ai juste regardé, et je lui ai tout de suite dit de penser au prochain. Et comme Ja l’a fait remarquer, on avait déjà perdu le Game 1 au tour précédent. Tout est maintenant une question de corriger nos petites erreurs », a-t-il ajouté.

Garder le moral malgré la frustration de cette courte défaite, et vite switcher mentalement sur le Game 2, tel va être le programme des prochaines heures du côté des Grizzlies.

« Même si on avait gagné, on aurait gardé la même approche mentale, en gardant à l’esprit que c’est une longue série, et qu’on ne doit pas se voir ni trop beau, ni trop mauvais. Ça se finit à un point d’écart, c’était une belle bataille, mais on se focalise déjà sur la prochaine ».