Jimmy Butler est dégoûté du forfait de Joel Embiid

Lui-même blessé au genou, mais apte à débuter lundi soir la demi-finale de conférence, Jimmy Butler est très déçu que Joel Embiid ne soit pas en mesure de tenir sa place face au Heat. N’importe quel compétiteur souhaite se battre à armes égales, et Jimmy Butler est resté proche du pivot camerounais après son passage éclair aux Sixers. En 2019, il avait fallu un tir miracle de Kawhi Leonard pour éliminer Philadelphie.

« Je suis dégoûté pour mon pote. C’est évidemment mon ancien coéquipier, sans doute le MVP de cette ligue » a-t-il expliqué après l’entraînement samedi après-midi. « Je pense que je parle au nom du reste de l’équipe, nous voulons que Joel joue. Nous voulons les affronter au complet et prouver que nous pouvons battre n’importe qui. J’espère qu’il va bien récupérer et qu’il reviendra très, très vite. »

Victime d’une fracture au visage, Joel Embiid est absent au moins cinq jours pour suivre le protocole lié aux commotions cérébrales. S’il se fait opérer, on évoque une absence de trois semaines, et un retour avec un masque de protection. Dans le meilleur des cas, en cas d’opération, il reviendra au milieu d’une éventuelle finale de conférence.

« Ils nous ont battus une fois sans lui »

Mais ce n’est pas certain qu’il se fasse opérer, et il faudra attendre le milieu de semaine pour connaître le choix des médecins. En son absence, c’est DeAndre Jordan qui devrait débuter la rencontre, et ce sera compliqué en attaque comme en défense pour les Sixers.

« Je ne suis pas un spécialiste des stats avancées, mais on m’a dit qu’ils sont une bien meilleure équipe quand il est sur le parquet. Et c’est normal » poursuit Jimmy Butler. « La façon dont il attire les prises à deux, à trois, à quatre et même à cinq… Il fait aussi les bons choix, et il le fait depuis longtemps. Si je pouvais voter, il aurait ma voix pour le trophée de MVP. Ce sera un défi, mais ils nous ont battus une fois sans lui. »

C’était le 22 mars dernier. À domicile, les Sixers s’étaient imposés face au Heat sans James Harden, ni Joel Embiid.