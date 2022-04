Les jeunes Wolves vont désormais devoir apprendre de leurs erreurs

Pendant les trois premiers quart-temps, les Wolves ont souvent été la meilleure équipe de la série. Le problème, pour Karl-Anthony Towns et sa bande, c’est que les rencontres, surtout en playoffs, ont quatre quart-temps…

Cette nuit encore, Minnesota a ainsi été dominé dans l’ultime round (40-22, +18 pour Memphis), un phénomène récurrent dans la série puisque les Grizzlies ont globalement dominé le quatrième quart-temps de 10,3 points sur les six matchs ! C’est le plus gros différentiel sur un quart-temps sur toutes les séries du premier tour.

« Nous ne sommes rien si nous ne sommes pas constants »

« Nous ne sommes rien si nous ne sommes pas constants », concluait ainsi Chris Finch à l’issue de l’élimination. « C’est une très, très bonne équipe à tous les niveaux. Ils ne se sabordent pas. Ce n’est pas encore notre cas. »

Les Grizzlies avaient pour eux leur premier tour des playoffs, l’an passé, quand les Wolves découvraient de leur côté la postseason. Pour Anthony Edwards, c’est cette différence qui explique l’écart de gestion des moments clés.

« Nous n’avons juste pas autant d’expérience qu’eux » assure le sophomore. « Ça arrive. C’était comme ça à part pour le deuxième match. Il y avait des mauvais tirs, des pertes de balle. »

Le symbole dans ce Game 6, c’est ce 3-points de Karl-Anthony Towns lointain, en tout début de possession, alors que Ja Morant venait de faire passer les Grizzlies à +4 (103-99) à l’approche des deux dernières minutes.

Sur le banc, Chris Finch ne pouvait qu’hausser les épaules, quand quelques sifflets descendaient des tribunes.

« Cela nous donne les bases pour continuer à avancer. Nous savons ce que cette expérience peut nous apporter avant l’intersaison. Ce que nous devons améliorer, nos habitudes avec notre effectif. Tout »

Globalement, le « Big Three » des Wolves doit ainsi trouver de la constance, entre les problèmes de fautes et les choix pas toujours judicieux de Karl-Anthony Towns, les tirs trop difficiles et les paris défensifs d’Anthony Edwards mais également les difficultés de D’Angelo Russell, carrément « benché » par Chris Finch dans la fin de ce Game 6.

« Il avait du mal à s’adapter à cette série » a justifié le coach sur le choix de privilégier Jordan McLaughlin. « Chaque série a sa propre personnalité. Si nous avions été capables d’aller au tour suivant, peut-être qu’il aurait pu réussir une grande série contre Golden State. C’est comme ça que ça se passe. C’est le basket des playoffs. »

Pour Chris Finch, cette première série doit ainsi servir de base à ce groupe, afin de continuer à se construire.

« Cela nous donne les bases pour continuer à avancer. Nous savons ce que cette expérience peut nous apporter avant l’intersaison. Ce que nous devons améliorer, nos habitudes avec notre effectif. Tout. J’espère que nous sommes un peu en colère et un peu déçus. J’espère que cela va nous nourrir. Rien que cela devrait être positif. C’est ça, être un compétiteur » conclut ainsi le technicien avant de partir en vacances.