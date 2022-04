Jose Alvarado : « Chris Paul connaît mon nom »

Avec ses interceptions malicieuses, dans le dos des défenseurs, Jose Alvarado a très vite fait le buzz du côté de New Orleans et sur les réseaux sociaux. La franchise lui a même consacré une vidéo, rien que pour ce type d’actions.

On attendait donc avec impatience son duel avec Chris Paul, un des meilleurs manieurs de ballon et meneurs de l’histoire de la ligue. Et si le chef d’orchestre des Suns a semblé maîtriser son sujet au début, le rookie s’est rapidement imposé comme un caillou dans sa chaussure dans la seconde partie de la série.

« Je ne recule devant rien ni personne », affirme ainsi Jose Alvarado. « C’est dur de défendre sur lui et j’ai fait de mon mieux. Un jour, il sera au Hall of Fame, mais il connaît mon nom aussi. »

Chris Paul s’est effectivement fait voler le ballon par derrière et il a été piégé par la défense tout-terrain du natif de Booklyn, en commettant plusieurs violations des huit secondes pour passer la ligne médiane.

Preuve que le All-Star était gêné par son adversaire direct, il a ressorti de vilains gestes, comme ce coup de pied dans les parties intimes, ou un coup de coude dans le visage. « Je me suis cassé une dent », confie le joueur des Pelicans.

« Il a montré la mentalité de New York, qu’il avait plus de cœur que les autres »

L’ancien de Georgia Tech (1m83), qui n’a pas été drafté en 2021 et avait d’abord signé un « two-way contract » en Louisiane avant de décrocher un contrat de quatre saisons, a donc terminé sa première série de playoffs avec 8 points et 1.2 interception de moyenne, en 20 minutes.

« Il a changé les matches », déclare CJ McCollum. « Il a été agressif et n’avait peur de rien. Il a montré la mentalité de New York, qu’il avait plus de cœur que les autres. Peu importe votre taille, l’important c’est votre intelligence, votre envie, votre dureté. Il coche toutes les cases. »

Jose Alvarado est désormais identifié. Les meneurs adverses savent qu’il est un redoutable voleur de ballons et un défenseur coriace. Il va devoir continuer d’évoluer à ce niveau s’il veut encore bousculer les stars de la ligue. Et un jour retrouver Chris Paul en playoffs pour une revanche.

« C’était une excellente expérience, il m’a fait progresser et je pense que j’ai fait pareil avec lui », explique-t-il sur son duel avec « CP3 ». « Il finira au Hall of Fame, mais je vais le recroiser. On va se revoir. »