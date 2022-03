Jose Alvarado : « Un rêve devenu réalité »

Les Pelicans ont perdu leur homme à tout faire en laissant partir Jason Hart à Portland pour récupérer CJ McCollum début février. Mais la franchise de Louisiane peut désormais compter sur Jose Alvarado !

Le meneur de jeu formé à Georgia Tech a saisi sa chance en montrant de quoi il était capable et s’est vite attiré les faveurs de Willie Green par son activité débordante des deux côtés du parquet, pour finalement être récompensé en signant un contrat de quatre ans, garanti jusqu’à la fin de la saison 2022/23.

C’est l’une des belles histoires de l’exercice 2021/22, et Jose Alvarado doit encore se pincer pour y croire. « C’est difficile de mettre des mots pour exprimer à quel point j’en ai rêvé », a-t-il confié. « Y arriver enfin, c’est quelque chose d’incroyable, comme un rêve devenu réalité ».

Un comité d’accueil pour fêter la nouvelle

En arrivant au centre d’entraînement des Pelicans pour signer son contrat alors que le reste de l’équipe devait observer un jour de repos avant d’attaquer un road-trip de quatre matchs, Jose Alvarado a eu la bonne surprise de trouver Brandon Ingram, Willy Hernangomez et Naji Marshall sur les lieux pour le féliciter.

« Ça montre juste qui nous sommes en tant qu’équipe. Nous sommes comme des frères, comme une famille. Brandon, Willy, Naji et beaucoup de gens sont venus pour me montrer leur amour. Ça signifie beaucoup. Ma famille n’est pas d’ici et le fait de voir mes coéquipiers prendre du temps sur un jour de repos pour revenir à la salle et me voir signer les papiers, c’était plutôt cool », a-t-il ainsi ajouté.

Jose Alvarado a ensuite eu tout le temps d’échanger avec sa famille, originaire de New York, et ses proches pour célébrer cette étape déterminante de sa carrière. Mais l’heure n’est pas encore à la fête et le meneur tâche de rester concentré sur la fin d’exercice de New Orleans, actuellement 9e et candidat à une place en « play-in ».

« Ma façon de fêter ça sera de faire les playoffs. Si nous faisons les playoffs, ça me va. J’essaie de me concentrer sur la saison. Ensuite, quand elle sera terminée, on pourra peut-être reparler d’une célébration. »