Avant de jouer leur saison, les Wolves ont fait le point entre eux

« Gestion des fautes, rebonds offensifs, attaque trop stagnante, avec trop de un-contre-un et tout le monde qui veut être le héros. » Voilà la liste dressée par Chris Finch des choses qui ne vont pas chez les Wolves, défaits lors du match 5 à Memphis. Autant d’ajustements à effectuer dans l’espoir de s’offrir un Game 7 la nuit prochaine.

Yahoo! Sports rapporte aujourd’hui que dans l’optique de corriger le tir, notamment sur le plan de la circulation de la balle, les joueurs se sont réunis entre eux à l’issue d’une session vidéo avec le coach.

Les Wolves ont regardé des images supplémentaires pour se mettre au défi de jouer de la bonne façon, même sous la pression. Cette prise de conscience collective semble avoir déjà un impact chez Anthony Edwards.

Les Wolves auraient ainsi quitté le centre d’entraînement, mercredi, avec la conviction qu’ils peuvent gagner deux matchs consécutifs et donc remporter la série.

En plus de l’enjeu de la circulation du ballon, Chris Finch pointe du doigt l’attention portée aux détails. Selon lui, le tournant de la rencontre à Memphis est en effet survenu à un peu moins de deux minutes de la fin. Quand Karl-Anthony Towns a converti un gros panier primé pour offrir quatre points d’avance à son équipe (on rappelle que cette dernière en comptait 11, cinq minutes plus tôt).

À peine le panier du « KAT » célébré, Ja Morant repartait à l’attaque et provoquait une faute de l’intérieur.

« On rate cette défense en transition, ce qu’on a pourtant bien fait tout au long de l’année, parce que nous n’étions pas prêts. Si on fait un stop ici, ce n’est pas le même match. » Derrière, Karl-Anthony Towns a dribblé sur son pied alors que D’Angelo Russell et Anthony Edwards, qui commettra enfin une dernière erreur défensive, ont tenté de faire la différence en solo. Sans succès…