Ja Morant donne la victoire aux Grizzlies à la dernière seconde !

Un tir primé de Karl-Anthony Towns avait donné 13 points d’avance aux Wolves avec 9 minutes à jouer mais les 18 points de Ja Morant en dernier quart-temps dont 11 de suite en fin de match ont inversé la tendance. Le meneur des Grizzlies a profité du pari défensif risqué d’Anthony Edwards pour poser un dribble et prendre son envol pour crucifier les Wolves d’un lay-up acrobatique.



Dans le sillage du duo Desmond Bane – Jaren Jackson Jr, les Grizzlies entament le match sur un 13-2 mais les Wolves répondent par un 17-4 et un 7 sur 11 de loin pour virer en tête en fin de premier quart temps (31-28). Nazr Reid attaque le cercle et lance un 10-3 qui donne 10 points d’avance à Minnesota dans un FedEx Forum médusé (41-31) ! Les défenses se durcissent alors, les pourcentages de réussite chutent, et les pertes de balles s’accumulent de part et d’autre mais Desmond Bane ramène toutefois Memphis. Il faut tout le talent d’Anthony Edwards pour garder les Wolves devant à la pause (55-53).

Le poster de l’année pour Ja Morant !

Alors que le recours à la vidéo transforme un passage en force de Towns en une quatrième faute pour Jaren Jackson Jr, les Wolves en profitent pour repartir de l’avant. L’attaque des Grizzlies patauge et Minnesota grappille petit à petit de l’avance pour porter l’écart à +13 (85-72).

La fin de ce troisième quart-temps est tout de même marqué par le poster de l’année de Ja Morant sur Malik Beasley. Ce dunk a pour mérite de réveiller un Morant alors brouillon et avec lui toute son équipe. Les Grizzlies passent un 10-0 à leur adversaire pour revenir à -1 (99-98).

Malgré deux tirs primés de Towns, les Wolves déjouent et Morant marque neuf points de suite pour mettre Memphis à +3 avec 8 secondes à jouer (109-106). Anthony Edwards égalise pourtant mais avec 3 secondes à jouer, sa tentative d’interception ouvre le panier au prince de Memphis qui s’en va inscrire le layup de la victoire (101-99).

Les Wolves peuvent encore s’en mordre les doigts mais ils auront l’occasion d’égaliser à domicile dans deux jours !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– 25 ballons perdus à la pause. Alors que le premier quart-temps était parti sur des bases offensives et d’adresses exceptionnelles, les deux équipes sont entrées dans le dur en deuxième période. Le jeu s’est durci et les défenses ont pris le dessus. Comme la tradition le veut dans cette série, Karl-Anthony Towns et Jaren Jackson Jr comptaient tous deux trois fautes à la pause mais ce sont bien les 14 balles perdues de Minnesota et les 11 des Grizzlies qui symbolisaient toute l’intensité, mais également le déchet et la tension, de cette première mi-temps dans un match charnière pour l’issue de cette série.

– Karl-Anthony Towns – Jaren Jackson Jr, à qui la faute ? Tous les deux à trois fautes pour entamer la deuxième mi-temps, Towns et Jackson Jr se sont retrouvés au milieu de l’action qui a permis aux Wolves de prendre l’ascendant en troisième quart temps. Le corps arbitral avait d’abord sifflé faute offensive sur la star de Minnesota qui était entré l’épaule la première dans le torse de son adversaire. À la surprise générale, le challenge de Chris Finch inverse la décision et c’est Jackson Jr qui écope de sa quatrième faute. Après sa sortie, Towns marquera 12 points dans le quart temps pour permettre aux Wolves de prendre 13 longueurs d’avance.

– Le réveil décisif de Ja Morant. Alors à 4 sur 12 aux tirs, avec 5 balles perdues, mais tout de même 9 passes décisives et 11 rebonds, et avec son équipe à -13 en fin de troisième quart temps, Ja Morant a décidé de taper du poing sur la table avec un dunk tonitruant sur le pauvre Malik Beasley. Cette étincelle a requinqué des Grizzlies jusqu’ici à côté de la plaque. Beaucoup plus agressifs des deux côtés du terrain, ils ont limité les Wolves à 8 sur 24 aux tirs et dominé le rebond, grâce à 7 prises offensives de Brandon Clarke. L’histoire retiendra toutefois les 18 points de Ja Morant en dernier quart temps, dont 11 de suite lors des trois dernières minutes pour faire recoller son équipe, la faire passer devant, et lui donner la victoire sur un lay-up acrobatique ! Le dunk de Morant aura été le tournant du match et il pourrait bien devenir le tournant de la série.

TOPS/FLOPS

✅ Ja Morant. Avec 18 de ses 30 points en dernier quart-temps, la star des Grizzlies s’est réveillée au meilleur moment pour permettre à son équipe de revenir pour encore une fois coiffer les Wolves au poteau. Le Most Improved Player 2022 a également délivré 9 passes décisives et pris 13 rebonds !

✅ Desmond Bane. L’arrière continue d’être le Grizzly le plus constant de cette série avec 25 points dont 15 en première mi-temps pour garder son équipe au contact.

✅ Brandon Clarke. 21 points, 15 rebonds dont 9 offensifs ! L’ancien de Gonzaga a eu un impact indéniable en sortie de banc pour épauler Morant lors du retour de Memphis en fin de match.

✅ Karl-Anthony Towns. Adroit mais de nouveau gêné par les fautes, Towns a tout de même marqué 28 points dont un 5 sur 7 à 3-points qui aurait pu faire craquer Memphis sans le festival de Ja Morant. Il a également pris 12 rebonds mais a perdu 7 ballons.

✅⛔ Anthony Edwards. Les 10 dernières secondes ont parfaitement résumé son match. Il a mis un panier à 3-points à 3 secondes du buzzer pour égaliser mais en cherchant l’interception sur l’action suivante, il a ouvert le panier à Ja Morant plutôt que de le forcer à prendre un tir à mi-distance ou à 3-points. Il a fini la rencontre avec 22 points mais en playoffs, tous les détails comptent.

⛔ Dillon Brooks. L’ailier a terminé à 4 sur 18 aux tirs mais il a marqué un gros tir primé en dernier quart-temps.

LA SUITE

Game 6 : dans la nuit de jeudi à vendredi.