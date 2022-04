Anthony Edwards promet de corriger ses erreurs

Son shoot à 3-pts pour égaliser dans les dernières secondes du Game 5 aurait pu tout sauver. Mais ensuite, Anthony Edwards va commettre, de ses propres mots, une « erreur bête » en défense, sur Ja Morant.

Résultat : Minnesota a perdu sur le fil et l’arrière a terminé avec 24 points et son plus mauvais match en matière d’adresse de la série : 8/20 au shoot. Chris Finch était resté perplexe devant certains de ses choix.

« Je suis d’accord avec lui », concède Anthony Edwards au Star Tribune. « Beaucoup de mes tirs étaient mauvais. J’aurais pu pénétrer, créer pour les autres, ou aller sur la ligne des lancers-francs. »

On l’a vu, les Wolves ont multiplié les erreurs défensives dans la fin de rencontre et Anthony Edwards a parfois trop insisté sur l’isolation, ce qui a privé son équipe de mouvement, et cela n’a pas été récompensé puisqu’il a été maladroit (2/6 dans le dernier quart-temps).

« On en a parlé ad nauseam », confie le coach au Pioneer Press. « Tout le monde veut être le héros, mais on ne gagne pas les matches comme ça. On a beaucoup de joueurs qui veulent conclure. Ces situations sont des situations de confiance. En ce moment, notre mentalité doit être la suivante : le joueur qui fait la différence, c’est celui qui est ouvert. »

« En dernier quart-temps, quand on a besoin de marquer, je dois davantage attaquer et lâcher la balle plus tôt »

L’arrière est conscient de ce bémol. Il sait qu’il doit faire tourner la balle quand le jeu est statique. Et il faut le faire au bon moment surtout.

« Parfois mes coéquipiers ne sont pas en rythme. Je fais une passe et il reste deux secondes sur l’horloge, donc je ne prends pas le shoot, mais ça reste un mauvais tir de toute façon. C’est parfois un problème, parfois non. Mais en dernier quart-temps, quand on a besoin de marquer, je dois davantage attaquer et lâcher la balle plus tôt. »

Un dernier domaine enfin où l’ancien de Georgia doit être plus présent, c’est le rebond.

Dans le dernier acte du Game 5, Brandon Clarke a pris sept rebonds offensifs ! Dans cette cinquième manche, Anthony Edwards n’a pris qu’un petit rebond offensif en 35 minutes, et donc aucun en défense…

« Je vais aller au rebond », annonce-t-il. « Vous allez en voir un paquet ce vendredi. Je promets que je vais avoir beaucoup de rebonds à l’issue du match, que ce soit une victoire ou une défaite. »