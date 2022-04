L’expression, qui existe en anglais comme en français, est toute trouvée : « rookie mistake », soit une erreur de débutant. Anthony Edwards n’est certes pas un rookie au sens propre du terme, mais ce sont ses premiers playoffs. Il est donc un débutant à ce niveau de compétition.

Après cinq matches contre les Grizzlies, cela ne se voit pas beaucoup puisque l’arrière tourne à 24.2 points de moyenne. Mais il y a encore des signes d’inexpérience : sa défense sur la dernière possession de Memphis le prouve.

Pourtant, quelques secondes avant, Anthony Edwards avait égalisé à 109 partout avec un shoot primé. Il reste alors moins de quatre secondes à jouer, remise en jeu pour Memphis. Ja Morant se retrouve vers la ligne à 3-pts pour offrir une possibilité de passe.

Elle lui arrive dans les mains et l’arrière de Minnesota tente l’interception. Il se manque, se retrouve loin derrière le Most Improved Player 2021/2022 et Ja Morant file ainsi au cercle pour marquer le panier de la gagne.

« J’avais décidé de jouer l’interception », avoue Anthony Edwards à The Athletic. « C’est une erreur bête. Mais c’est fait et on ne peut plus rien y faire. »

Même si c’est la plus visible et la plus décisive, ce ne fut pas la seule erreur de Minnesota. Les Wolves menaient de 13 points à 9 minutes de la fin du match et cette avance s’est dilapidée à cause des imprécisions : des shoots ratés, des ballons perdus et des rebonds manqués surtout.

Quand ça compte, les Grizzlies sont meilleurs

Les troupes du Tennessee ont effectivement pris 18 rebonds dans le dernier acte et Brandon Clarke a dominé sous le cercle avec sept rebonds offensifs dans ce seul dernier quart-temps ! Les Grizzlies ont ainsi pu avoir des secondes chances précieuses pour revenir dans la rencontre.

« Quand on joue quelqu’un comme ça, il faut le bloquer au rebond », rappelle Anthony Edwards. « Il faut le sortir du rebond, car il va sauter, faire des claquettes. Il faut bloquer. Clarke a été énorme dans ce match. »

Au fil des minutes, les erreurs finissent par coûter cher. Sauf pour le premier match, les Wolves ont systématiquement perdu le dernier quart-temps des rencontres de ce premier tour face aux Grizzlies (158-114 pour Memphis). Ja Morant et sa bande sont solides et il ne faut pas leur laisser trop de miettes. Le comeback du Game 3 (26 points remontés) en fut une démonstration éclatante quand celui de ce Game 5 est aussi important.

« Il faut le mettre à leur crédit », reconnaît Chris Finch. « Ils s’accrochent et ne se tirent pas des balles dans le pied. On doit faire mieux pour faire les petites actions quand cela compte le plus. »