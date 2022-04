Donovan Mitchell va réfléchir à son avenir

Malgré des douleurs aux deux cuisses, Donovan Mitchell était en tenue cette nuit pour tenter de sauver le Jazz. L’arrière All-Star a sans doute livré son meilleur match de la série avec 23 points, 9 passes et 8 rebonds. Certes, son 2/7 à 3-points fait tache, mais c’est toute l’équipe du Jazz qui a failli de loin, à l’image de ce dernier tir raté de Bogdan Bogdanovic.

« On s’est donné une chance de gagner… On échoue de peu… Je ne vais pas mentir, ça fait mal. Je suis sans voix… C’est de ma faute. Je me suis mis trop de pression, mais je n’ai pas fait le nécessaire. Je me devais d’être meilleur que ça » a ainsi expliqué Donovan Mitchell après la rencontre.

Pourtant, en début de saison, le Jazz visait le titre, et il sort dès le premier tour. Que s’est-il passé ? Abattu, les yeux rougis, Donovan Mitchell reste silencieux. Puis il se lance.

« Je comprends que c’est votre boulot de me poser la question… »

« Il s’est passé tellement de choses. Il y a eu tellement d’obstacles. Des choses qu’on n’est pas parvenues à surmonter. Les équipes qui gagnent le titre sont capables de le faire. Pas nous. Que ce soit mental ou physique, on n’en pas été capables. C’est de notre faute, collectivement. On en parlait mais il y a eu des moments, quand les choses n’allaient pas dans notre sens, où l’on n’a pas démontré qu’on était une équipe qui visait le titre. »

Après avoir rendu un hommage à Quin Snyder, il a été interrogé sur le Jazz. Il en est le « franchise player », mais est-il encore l’homme de la situation. Est-ce que cette équipe ou cette franchise lui correspond encore ?

« C’est chaud de me demander ça ce soir, mais je vais être honnête avec vous » sourit-il avant d’enchaîner. « Il y a des choses qu’on ne peut pas changer… En fait, je ne suis pas encore prêt à en discuter. Mentalement, j’en suis incapable. Vous savez, ça craint ce soir… Si vous me posez la question dans une semaine, peut-être que je pourrai y répondre. Mais là, c’est difficile. Je comprends que c’est votre boulot de me poser la question, et je sais que ce n’est pas une réponse… »

« Je ne vais pas rejeter la faute sur quelqu’un d’autre. Nous n’en avons pas fait assez. A commencer par moi »

La même journaliste décide d’être plus claire, et elle lui demande s’il veut toujours jouer à Utah et s’il est au courant des rumeurs sur son sort. Est-ce qu’il pourrait demander à partir…

« Je vais répondre la même chose. Mon objectif est de gagner. Pour l’instant, je ne regarde pas vraiment tout ça. Comme je l’ai dit, j’y penserais dans une semaine, et on verra la suite. Toute l’année, j’ai dit que je n’y pensais pas, et pour l’instant, je n’y pense pas. Je suis désolé... »

A-t-il des idées sur ce qu’il faut changer ?

« Il s’est passé beaucoup de choses… Nous n’avons tout simplement pas été à la hauteur. … Je ne vais pas rejeter la faute sur quelqu’un d’autre. Nous n’en avons pas fait assez. À commencer par moi. »