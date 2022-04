Les Raptors adorent être dos au mur

Une équipe menée 3-0 qui remporte le Game 4, à domicile, avant de s’incliner ensuite dans le Game 5, c’est un scénario classique en playoffs. Les Nuggets peuvent en témoigner, eux qui viennent d’être éliminés ainsi.

L’exploit des Raptors, c’est d’avoir justement remporté le Game 5, à Philadelphie, pour pousser la série à un Game 6, au Canada ce jeudi soir, où tout sera possible.

« Quand on mène 3-0, les équipes ne sont plus les mêmes », rappelle Doc Rivers, au centre des critiques avec son passif en playoffs, à ESPN. « Beaucoup d’équipes ne gagnent pas ce Game 4. Les Celtics ont été les seuls cette saison. Toutes les autres ont perdu. »

Certes, mais avec le shoot au buzzer de Joel Embiid dans le Game 3 plus la blessure de Fred VanVleet, les Raptors étaient censés être abattus, donc incapables de se relever.

« Je suis à Toronto depuis un moment et j’ai vu des paniers au buzzer. Habituellement, on passe au match d’après », raconte Chris Boucher à Sports Net. « Mais celui-là, il est resté accroché. 3-0, ça fait mal et on se dit alors qu’on aurait pu faire mieux, chacun se souvient de ses erreurs. Ça change toute la série. »

« Si une équipe pouvait le faire et revenir, c’est nous »

Quel fut le secret des Canadiens pour rebondir dans le Game 4 ? « Notre seule pensée, c’était de gagner le prochain match. Peu importe la manière, il fallait le prendre. On ne pensait à rien d’autre », annonce Gary Trent Jr. « Les moments où on est les plus performants, ce sont ceux durant lesquels on est dos au mur », estime Chris Boucher.

Pour Nick Nurse, cette capacité à résister, à survivre et à ne jamais lâcher se trouve dans l’ADN de ce groupe, qui aime défier les pronostics. Avant cet exercice 2021/22, peu imaginaient les Raptors à ce niveau.

« Ça a été comme ça pendant toute la saison », remarque le coach pour le Toronto Sun. « Peut-être aussi parce que les attentes étaient très basses. On n’était pas sûr de nous, notre groupe était un peu foutraque, avec un style assez bizarre. On a pris les choses comme elles venaient. On a été capable de gagner quelques matches d’affilée, on a été bousculé un peu aussi, on s’est repris. Donc quand on a parlé de ça, d’être mené 3-0, on s’est dit que si une équipe pouvait le faire et revenir, c’est nous. »

Gary Trent Jr. ne dit pas autre chose.

« On a vécu ça durant la saison. Les blessures ou le Covid-19, on a laissé passer l’orage à chaque fois. Il ne fallait pas s’emballer quand ça allait bien, ni se plomber quand ça allait mal. Simplement continuer. »

Et désormais, la franchise canadienne se retrouve devant un véritable exploit à accomplir puisque seules trois équipes, dans l’histoire de la NBA, ont réussi à revenir d’un 3-0 pour forcer un Game 7.

Ce sont les Knicks en Finals 1951 contre les Royals de Rochester (les ancêtres des Kings), puis les Nuggets face au Jazz au second tour en 1994, et enfin les Blazers au premier tour en 2003 contre Dallas. Néanmoins, aucune n’a ensuite remporté le dernier match et la série…