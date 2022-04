La Jordan Why Not 0.5 se pare de sable et d’or

La Jordan Why Not 0.5 aura été au rendez-vous de la fin de saison 2021-2022, même si Russell Westbrook a connu une fin d’exercice cauchemardesque avec les Lakers, repoussés hors de la 10e place et non qualifiés pour la « post-season ».

Le modèle ayant toutefois bénéficié de très bons retours, Jordan Brand s’apprête à poursuivre sa déclinaison en nouveaux coloris, comme cette nouvelle paire baptisée « Sandy-gold », pour « sable-or ».

La tige en blanc cassé est en effet recouverte de touches de marron clair-beige, également présent sur la languette pour le côté sableux. Les notes dorées apparaissent quant à elles sur les logos de la languette, et la partie centrale de la semelle intermédiaire. D’infimes détails complètent l’ensemble, comme l’inscription « Why » et « Not ? » au niveau du talon de chaque chaussure.

Pas encore de date de sortie pour ce modèle attendu pour les prochaines semaines et annoncé à 130 dolllars.











(Via SneakerNews)

—

