Tyrese Haliburton et Buddy Hield, les anciens Kings qui veulent régner sur Indiana

Arrivés à Indiana lors de la « trade deadline », Tyrese Haliburton et Buddy Hield espèrent en avoir fini avec la poisse des Kings, franchise qui a battu le record du nombre d’années consécutives sans participer aux playoffs (16).

Les playoffs, c’est justement ce qui titille les joueurs laissés sur le carreau à ce stade de l’année, dont les deux nouveaux joueurs des Pacers font encore partie. Une chose qu’ils comptent bien changer dès la saison prochaine.

« Je n’ai jamais perdu de ma vie avant, et ça fait maintenant trois saisons perdues d’affilée depuis l’université (avec Iowa State en 2019-2020) », a confié Tyrese Haliburton. « C’est épuisant, pour être honnête avec vous. Ça craint, je déteste ça. Je ne peux plus manquer les playoffs ».

Le meneur est toutefois heureux de pouvoir compter sur « un grand frère » en la personne de Buddy Hield, avec lequel il va pouvoir découvrir les Bahamas durant l’intersaison.

« On échange comme des frères, on fait tout comme des frères. Ça a été très important de l’avoir à côté de moi, avoir quelqu’un avec qui je suis proche, et qui traverse la même chose »

Les hommes forts du nouveau « process » des Pacers

Drafté en 2016, Buddy Hield nourrit exactement les mêmes ambitions que son coéquipier et compte mettre les bouchées doubles durant l’intersaison pour parvenir à ses fins.

« Ça va probablement être l’un de mes étés les plus difficiles en terme de travail », a pour sa part déclaré le Bahaméen dans son entretien de fin de saison. « Je vais entrer dans ma septième année NBA, et je dois atteindre les playoffs. Je vais travailler dur tous les jours pour atteindre cet objectif l’année prochaine. Comme ça, l’été prochain, je ne te parlerai pas aussi tôt dans la saison ».

Sur la fin de saison régulière, Indiana n’a pas vraiment redressé la barre. Mais le retour de TJ Warren et la perspective de récupérer un gros joueur à la Draft donnent de l’espoir pour 2022/23. Et Tyrese Haliburton et Buddy Hield, qui vont incarner le nouveau projet des Pacers, seront là pour mobiliser tout le monde.

« Je mets un point d’honneur à gagner des matchs de basket, c’est ce qui m’importe le plus, je veux simplement gagner », a surenchéri Tyrese Haliburton. « Je ne me soucie pas des récompenses individuelles, des distinctions personnelles, des statistiques, des choses comme ça. Je préfère gagner avant tout le reste ».