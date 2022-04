Draft 2022 | Neuf Français parmi les 283 joueurs inscrits

Comme toujours, à la même date, la NBA a communiqué une première liste des joueurs inscrits à la Draft. Et comme toujours, les chiffres sont impressionnants avec pas moins de 283 joueurs. C’est tout de même 70 de moins que la saison passée, où 353 basketteurs avaient déposé leur candidature.

Dans le détail cette année, on retrouve 247 joueurs passés par les universités américaines comme Paolo Banchero, Chet Holmgren, Ochai Agbaji ou le Français Moussa Diabate, mais aussi 36 joueurs évoluant à l’étranger dont huit Français : Nicolas Vanel, Tom Digbeu, Malcolm Cazalon, Hugo Besson, Hugo Benitez, Ousmane Dieng, Matthew Strazel et Ismaël Kamagate.

Comme d’habitude, la totalité des joueurs de cette liste ne franchira pas la ligne d’arrivée le soir de la Draft, le 23 juin, et les joueurs qui souhaitent retirer leur nom pourront le faire jusqu’au 13 juin. Pour ceux qui évoluaient en NCAA, et qui veulent continuer leur cursus universitaire, la date est avancée au 1er juin.

On devrait donc en savoir un peu plus début juin sur ceux qui auront testé leur cote et n’iront finalement pas au bout de l’aventure vers la NBA.

La liste complète des inscrits