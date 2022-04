Le Jazz déçoit encore une fois

L’énergie positive provoquée par le panier décisif de Rudy Gobert, sur une passe de Donovan Mitchell, pour égaliser à deux partout, a vite disparu. Dans le Game 5 à Dallas, le Jazz a été dominé du début à la fin, n’inscrivant que 77 petits points…

Résultat : une défaite de 25 points (102-77) qui fait mal sur la forme, tant les troupes d’Utah ont semblé à côté de leur sujet alors que c’était un match pivot et capital pour la suite de la série.

« On est déçu », livre Rudy Gobert à The Athletic. « J’ai le sentiment qu’on n’avait aucune réponse à leur énergie, à leur intensité. On n’a pas répondu à leur concentration. Ils nous ont dominés. »

Un revers qui est marquant surtout sur le fond, puisque, en plus de la blessure de Donovan Mitchell, les Mavericks mènent désormais 3-2. La franchise de Salt Lake City est dos au mur, elle continue d’afficher des manques ainsi qu’une grosse irrégularité, et doit absolument gagner les deux prochains matches pour ne pas être en vacances.

« Peu importe qu’on perde de 50 ou d’un point, c’est une défaite », rappelle Bojan Bogdanovic. « On doit être prêt pour le prochain match. On doit être bien meilleur pour faire circuler la balle et pour jouer plus juste. Je trouve qu’on a été assez bon offensivement, mais on doit fait mieux dans notre circulation. »

Symbole de cette soirée ratée, une de plus, ce terrible 3/30 à 3-pts ! Jamais une équipe, en playoffs, n’avait été aussi maladroite (10 % de réussite) en tentant au moins 25 fois sa chance derrière l’arc. Donovan Mitchell et Bojan Bogdanovic n’ont pas trouvé la cible, en cumulant un 0/12…

« Ils ont fait les efforts, on n’a jamais été à l’aise », reconnaît Mitchell. « Il faut leur rendre hommage : ils ont gardé l’avantage du terrain. Peu importe l’écart, ça ne reste qu’un match. On doit rentrer chez nous et gagner devant notre public. On va regarder les vidéos et on sera prêt pour le Game 6. »

Pas sûr que Mitchell soit justement prêt puisqu’il s’est blessé…