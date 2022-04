Utah a gagné un match grâce à un alley-oop de Donovan Mitchell pour Rudy Gobert. Cette phrase devrait être récurrente mais la relation entre les deux stars de Salt Lake City est au cœur des débats depuis longtemps.

Entre les rumeurs de tension récurrentes, le manque de connexion des deux hommes sur le terrain et les résultats décevants du Jazz avec de nombreux « money-time » mal gérés, de plus en plus d’observateurs pensaient que ce groupe était sur le point d’exploser, et qu’une nouvelle élimination précoce en playoffs provoquerait une séparation.

Pour Rudy Gobert, cet alley-oop décisif est donc une forme « de justice poétique » face à tout ce bruit extérieur. « C’est une séquence que nous avons réalisée de très nombreuses fois. C’est juste décisif ce soir. »

Pour Quin Snyder aussi, c’était « métaphorique » et « ça faisait du bien ».

« Ça fait du bien, parce qu’on entend tout ça », confirmait Donovan Mitchell. « Je ne crois pas que lui et moi pensons qu’il y a vraiment quelque chose, mais nous l’entendons. C’est bon d’être capable de faire ça sur une telle scène, mais en fin de compte, ce sont les mêmes actions que nous avons faits pendant tout le match. Nous avons confiance les uns dans les autres, nous nous comprenons les uns les autres et nous sommes toujours en train de faire de bonnes actions. C’était bien. C’est bon de se faire confiance, tout simplement. »

« Fuck The Talk »

Cela ne veut toutefois pas dire que tous les problèmes du Jazz sont réglés. Dallas a ainsi toujours l’avantage du terrain (2-2) dans la série, Luka Doncic est de retour et les Mavericks, sans briller, ont bien failli arracher un deuxième match consécutif à Salt Lake City. Mais ce alley-oop symbolique fait forcément du bien.

Interviewé sur TNT, Rudy Gobert pouvait ainsi lâcher un « Fuck the talk » en référence à toutes les rumeurs circulant autour du Jazz : sur les envies de départ de Donovan Mitchell, sur Quin Snyder, ou son propre avenir…

« Il y a beaucoup de bruit », explique le Français, auteur de 17 points et 15 rebonds dans ce Game 4 décisif. « Beaucoup de gens parlent de notre équipe, de nos gars, de l’avenir, de ce qui peut arriver, de ce qui pourrait ne pas arriver, de beaucoup de choses différentes qui, au bout du compte, et pour nous en ce moment, n’ont pas d’importance. Nous avons une équipe, nous sommes à 2-2 dans la série, et c’est notre priorité. »

Tout ce bruit reviendra vite si Dallas remporte le prochain match, et surtout si Utah perd ce premier tour. Mais, au moins pour quelques heures ou quelques jours, il est passé au second plan.