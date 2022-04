Au tour de Donovan Mitchell de se blesser

Chaque soir, la liste des blessés s’allonge, et c’est au tour de Donovan Mitchell de se tenir l’arrière de la cuisse gauche après un drive et un ballon ressorti dans le corner. Limité à 9 points et 4 sur 15 aux tirs dans la défaite face aux Mavs avec un +/- de -32, l’arrière All-Star va passer une IRM ce mardi pour connaître la gravité de sa blessure.

« C’est les playoffs, il faut que je trouve un moyen de jouer » prévient-il alors que le Jazz se retrouve dos au mur, mené 3-2 face à Dallas. « On verra comment je me sens, mais je suis compétiteur ».

Le Jazz était mené de 28 points quand Donovan Mitchell s’est blessé et qu’il a quitté le terrain, à cinq minutes de la fin de la rencontre. Jeudi, c’est le Game 6, et ce serait évidemment un gros coup dur pour le Jazz si son arrière était contraint de déclarer forfait.

Pour l’instant, l’arrière passe à côté de ce premier tour avec 26.0 points à 38% aux tirs, dont 20% à 3-points.

« Le mérite en revient à Dorian Finney-Smith » reconnaît-il. « Je n’ai pas réalisé le meilleur match de ma carrière, ni des playoffs. Les positions que j’avais n’étaient pas les plus simples. J’essaie juste de trouver des solutions. »

Si Donovan Mitchell est absent du Game 6, c’est Jordan Clarkson prendra sa place dans le cinq de départ.