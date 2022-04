Les Mavs étrillent le Jazz dans le Game 5 et reprennent l’avantage

Les Mavericks étaient attendus après la folle fin de match du Game 4 conclue par la paire Mitchell-Gobert au alley-oop. Les protégés de Mark Cuban ont ainsi démontré qu’ils s’étaient plutôt bien remis en dominant les débats dans ce Game 5 à sens unique pour reprendre le dessus dans la série (3-2).

Après un passage remarqué de Dwight Powell dans le premier acte, puis des paniers signés Spencer Dinwiddie et Jalen Brunson pour prendre les devants (24-18), c’est dans le deuxième quart-temps que Dallas a pris le large, sur un 12-0 mené de main de maître par Luka Doncic, avec trois paniers de suite dont un 2+1 (52-32).

À +16 à la pause (52-36), les hommes de Jason Kidd ont pu voir venir et ont rapidement enfoncé le clou, avec cette fois un 14-0 initié par Jalen Brunson à 3-points et dans lequel Luka Doncic a encore brillé par son adresse (79-46).

Cette fois ,le mal était fait. Après avoir concédé jusqu’à 33 points de retard, Utah s’est incliné 102-77 à l’issue d’un dernier acte marqué par l’échauffourée née du contact en haute altitude entre Hassan Whiteside et Luka Doncic, parti au dunk sur le pivot, ainsi que la blessure de Donovan Mitchell, sorti à quatre minutes de la fin.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Luka Doncic confirme. Le meneur de jeu est bel et bien remis de sa blessure au mollet. Deux jours après son retour remarqué dans le Game 4, le Slovène a confirmé en livrant un nouveau match plein, avec une grosse activité sur les deux runs qui ont mis Utah au tapis. Il a même voulu se payer Hassan Whiteside sur un poster dunk, signe qu’il a retrouvé ses jambes de feu !

– La blessure de Donovan Mitchell. Utah a vraiment vécu une sale soirée avec pour terminer la blessure de Donovan Mitchell, touché aux ischio-jambiers et sorti à quatre minutes de la fin, et visiblement souffrant de la jambe gauche sur son chemin de retour vers le vestiaire. Une bien mauvaise nouvelle alors que le match le plus important de la saison à domicile se présente.

TOPS/FLOPS

✅ Luka Doncic. Le match de la confirmation pour le meneur texan qui a nourri la démonstration des Mavericks par ses coups d’éclat. 33 points, 13 rebonds et 5 passes décisives à l’arrivée, et un match bouclé avec le meilleur +/- de son équipe (+32).

✅ Jalen Brunson. Le meneur est en train de réaliser une série de playoffs dans la lignée de sa belle saison. Principale menace offensive derrière Luka Doncic, il a lui aussi illuminé le beau match des siens en terminant à 24 points et 4 passes décisives.

⛔ Mike Conley. Encore transparent, alors que Bojan Bogdanovic se ratait (0/9) et que Donovan Mitchell était encore maladroit (4/15). Le meneur du Jazz traverse cette série tel un fantôme.

LA SUITE

Retour à Utah pour le Game 6 ce jeudi soir (04h00).