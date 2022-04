Bobby Portis a sorti les griffes

NBA – L’intérieur a réintégré le cinq majeur de Milwaukee suite à la blessure de Khris Middleton et il vient de sortir deux double-doubles.



Mike Budenholzer avait mis en avant la qualité et la profondeur de son effectif pour compenser la blessure au genou de Khris Middleton contractée dans le Game 2. Sur les deux derniers matchs, les « role players » des Bucks se sont donc attelés à lui donner raison.

Grayson Allen a été le parfait pendant de l’ailier avec deux gros matchs. Jrue Holiday a aussi élevé son niveau de jeu. Et à leurs côtés, Bobby Portis s’est également montré plus incisif, avec deux « double-double » à 18 points, 16 rebonds puis 14 points, 10 rebonds pour deux victoires en faveur des Bucks.

« Bobby prend le dessus. Il est compétitif, ses tirs ont été essentiels. Je pense que le fait qu’il ait débuté et qu’il ait mis des tirs très tôt dans le match a été important pour nous. Bobby a été génial », s’est réjouit coach Budenholzer.

Face à son ancienne équipe de Chicago, Bobby Portis a mis un point d’honneur à compenser, avec d’autres, l’absence de Khris Middleton lors du Game 3. Et les Bulls ont pris une véritable claque dont ils ne se sont toujours pas relevés.

« C’était un match important pour nous. On a aucune excuse. L’un de nos frères est tombé et les gars ont dû hausser leur niveau. C’est l’un de ces moments où vous devez vous adapter et juste jouer au basket », avait-il lâché. « Les dieux du basket étaient un peu avec moi ce soir ».

Le parfait joueur d’équipe

Comme il l’a fait durant l’intersaison en signant un petit contrat pour avoir le privilège de pouvoir rester au sein de l’équipe championne en titre, Bobby Portis fait passer les intérêts du collectif avant les siens. Ce qu’il retient donc de ses deux derniers matchs est donc plus porté sur la victoire que ses statistiques personnelles.

« Vous me connaissez, je déteste parler de ma vie personnelle. Vraiment. J’ai toujours été un joueur d’équipe toute ma vie. J’aime juste gagner. Personnellement, quand je parle de moments, il s’agit vraiment de ça. Ce n’est pas le nombre de points que vous marquez, le nombre de rebonds que vous obtenez », a-t-il ajouté. « Il s’agit d’être solide, de connaître son rôle, d’être une star dans son rôle et de faire ce qu’il faut pour aider l’équipe à gagner. Quand vous voulez être un élément d’une équipe qui se bat pour le titre, vous devez savoir ce que vous pouvez faire pour aider l’équipe à gagner, et vous devez le faire bien tous les soirs ».

Que ce soit prendre des rebonds, shooter avec adresse à 3-points ou défendre dur, Bobby Portis est prêt à faire tout ça pour aider les Bucks à aller chercher la victoire. Comme c’est le cas en playoffs, il sait également répondre présent dans l’adversité et les ambiances hostiles.

Dans le Game 4, il s’est également distingué par une défense virile sur Zach LaVine qui aurait bien pu dégénérer. L’intérieur a su s’arrêter avant que les choses ne dégénèrent. Juste de quoi rappeler qui est le champion en titre et comment on défend son dû dans le Wisconsin.