Khris Middleton rassurant sur sa blessure

L’heure était à la remobilisation pour les Bucks après la défaite à domicile face aux Bulls dans le Game 2 marqué par la blessure au genou de Khris Middleton, dont l’absence a été estimée à au moins deux semaines.

La situation s’est compliquée mais n’est pas insurmontable pour le champion en titre, qui a déjà connu pareille mésaventure lors de sa dernière campagne de playoffs. En finale de conférence face aux Hawks, c’est Giannis Antetokounmpo qui était tombé, également touché au genou.

Le « Greek Freak » avait manqué les Game 5 et 6, tous deux remportés par Milwaukee, avec une pointe à 32 points de Khris Middleton dans le Game 6 à Atlanta pour envoyer les Hawks en vacances.

« On l’a déjà fait l’an dernier collectivement », a rappelé Khris Middleton. « Quand Giannis s’est blessé, tout le monde avait élevé son niveau de jeu et avait joué un rôle majeur. Donc je n’en attends pas moins de leur part. J’ai le sentiment que les gars sont prêts pour le faire à nouveau. Ils savent qu’à ce stade de l’année, c’est l’heure du « Win or Go home ». Donc je sais qu’ils vont tout donner ».

La meilleure réponse sur le Game 3

Khris Middleton s’est également montré rassurant vis-à-vis de sa blessure, convaincu que son indisponibilité ne traînera pas en longueur. « Ils ont dit deux semaines. J’ai bon espoir d’être prêt pour revenir sur le terrain autour de cette date », a-t-il ajouté.

Pour sa part, Mike Budenholzer a mis en avant la polyvalence de son effectif pour compenser le forfait de son lieutenant principal de Giannis Antetokounmpo, avec Jrue Holiday. Cette nuit, ce sont ainsi Grayson Allen, Pat Connaughton et Bobby Portis qui ont su prendre le relais pour permettre aux Bucks de reprendre l’avantage du terrain.

« On a beaucoup de bons joueurs. On a déjà parlé de la profondeur de ce roster, de sa qualité. C’est pour ce genre de situations qu’on a fait ça. Le « front office » a vraiment monté une belle équipe », a-t-il rappelé. « On a des points de référence sur ce genre de choses frustrantes dont on peut apprendre ou tirer du positif. C’est clair que notre groupe a appris de jouer sans Giannis pendant deux matchs l’an dernier. Les joueurs savent qu’il faut simplement trouver un moyen de gagner en playoffs, et on se sent capable d’y arriver encore cette année ».