Bones Hyland, le facteur X attendu par les Nuggets

Avant d’affronter les Warriors pour la quatrième fois, Michael Malone a demandé à son assistant, Andrew Munson, quel joueur il imaginait être le facteur X de ce match éliminatoire. Le responsable vidéo de l’équipe a alors cité Bones Hyland. « Tu mises sur le rookie, hein ? », a rebondi le coach des Nuggets, qui rapporte la scène à l’issue de la rencontre.

Son assistant avait vu juste. À la peine avec son tir depuis le début des playoffs, le rookie a signé son meilleur match de la série dimanche soir. Il s’est d’abord signalé à l’entame du second quart-temps avec trois paniers primés inscrits consécutivement pour offrir 17 points d’avance à son équipe.

Cette séquence d’environ une minute de jeu, terminée par un tir en transition en première intention à un mètre derrière l’arc, a mis le feu à la Ball Arena. « Je lui ai dit dans le vestiaire, il est électrisant », qualifie Monte Morris, dont le coéquipier ne fait pas dans la sobriété en termes de célébration. « Voir Bones Hyland embrasser l’atmosphère, l’ambiance et ne pas en avoir peur, c’était vraiment sympa à regarder », lâche son coach Mike Malone, qui peut aussi penser à son un contre un face à Klay Thompson, dans le quatrième quart-temps, terminé par une pénétration.

Son rookie n’a pas seulement fait le spectacle. Avec ses 15 points (5/10 aux tirs), 7 passes décisives et 4 rebonds et +13 au score lorsqu’il était en jeu, il s’est montré décisif en 19 minutes.

« Tu te fais un nom pendant les playoffs »

« On n’aurait pas gagné sans lui donc, oui, je lui fais confiance », affiche le technicien des Nuggets, en citant en exemple une mauvaise passe en fin de première période. Le rookie s’était rattrapé en récupérant le cuir avant de partir en « coast-to-coast ». « Cette séquence résume comment les rookies se comportent. Ils vont parfois faire des trucs où on se dit ‘Ok, on doit faire avec’ mais tu sais qu’à terme, ce sera bénéfique pour son développement et le nôtre. »

L’évolution de son joueur de 21 ans semble être en bonne voie. Lui-même assure avoir voulu réagir après trois premiers matches moins flamboyants (9 points à 40% aux tirs). « Je voulais être moi-même, ne pas laisser tomber mes coéquipiers, que ce soit au scoring ou à la création. Je n’étais pas moi-même sur ces derniers matches, en termes d’agressivité ou par rapport à mes tirs », décrit l’exubérant rookie. Une fois le premier tir converti, il n’y avait plus qu’à envoyer comme il dit.

Preuve que sa confiance en lui, malgré un contexte défavorable, est déjà très élevée. Son coach y voit un joueur « sans peur. C’est le terme qu’on a souvent utilisé pour le décrire cette saison. Quelle belle expérience pour un jeune homme, les playoffs, une scène nationale… La saison régulière est une chose, mais tu te fais un nom pendant les playoffs. Sa performance d’aujourd’hui montre qu’il est un jeune joueur dur, mentalement et physiquement, et qui n’a pas peur du moment. »