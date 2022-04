Le Heat gifle les Hawks et se rapproche du deuxième tour

En confiance après leur victoire au Game 3, les Hawks, renforcés par le retour de Clint Capela dans le cinq majeur, visent une deuxième victoire consécutive à domicile, pour égaliser et relancer complètement cette série.

Sans surprise, ce sont donc ces Hawks, concentrés et sérieux vers leur objectif, qui réalisent la meilleure entame. Sous l’impulsion d’un De’Andre Hunter bouillant d’entrée (11 points), les hommes de Nate McMillan signent un premier quart-temps convaincant. En face, le Heat est à la peine (8/25 aux tirs)… mais n’a qu’un petit point de retard à la fin du premier quart-temps (26-25).

Puis le momentum bascule très vite dans le deuxième quart-temps. Car après une grosse entame qui leur permet de faire un premier break à +8 (37-29), les Hawks tombent soudainement en panne an attaque. Face à la défense de Miami qui monte en intensité, plus aucun tir ne rentre. Atlanta n’inscrit que 15 points dans ce quart-temps, pendant que le Heat, à l’inverse, trouve des solutions et colle un 26-4 à la défense des locaux pour conclure la première période ! Pourtant mal en point au début du match, le Heat est finalement largement en tête à la pause (56-41).

Sonnés par ce carton du Heat avant la mi-temps, les Hawks sont un « no-show » après la reprise. Complètement hagards en défense, prévisibles et en manque de créativité en attaque, les pensionnaires d’une State Farm Arena interloquée par ce qu’elle voit n’ont plus la lumière à tous les étages. L’écart gonfle sévèrement dans le dernier acte, jusqu’à +26, et des chants « Let’s Go Heat » descendent même des gradins.

Après un Game 3 alléchant, qui laissait présager une quatrième manche bouillante, les Hawks ont pris une douche très froide. Giflés à domicile, ils sont désormais dos au mur, au bord de l’élimination avant de repartir à Miami pour le Game 5, possiblement le dernier de leur saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un second quart-temps fatal aux Hawks. Malgré une bonne entame, les Hawks ont déchanté dès le second quart-temps. Durant ces 12 minutes avant la mi-temps, ils n’ont inscrit que 15 points, à 5/22 aux tirs, pendant que le Heat appuyait sur l’accélérateur et s’envolait vers une avance de 15 points. Brisés dans leur élan par ce second quart-temps manqué dans les grandes largeurs, les Hawks ne s’en sont pas remis et sont passés à côté de leur deuxième mi-temps.

– Le Heat a encore trouvé la solution face à Trae Young. Comme au Game 1, Miami a éteint Atlanta en concentrant ses efforts défensifs sur son chef d’orchestre. Bousculé par une défense physique, Trae Young signe une piètre performance, 9 points à 3/11, et les Hawks coulent, en conséquence. Très bon aux Game 2 et 3, « Ice Trae » s’est encore cassé les dents sur la défense en béton du Heat.

TOPS/FLOPS

✅ Jimmy Butler. En l’absence de Kyle Lowry, l’ailier du Heat a redoublé d’efforts et signe une performance XXL, satisfaisante dans tous les secteurs : 36 points (12/21), 10 rebonds, 4 passes et 4 interceptions. Mécontent du match précédent parce que le Heat avait dilapidé une avance de 16 points, « Jimmy Buckets » avait à coeur de ne laisser absolument aucune chance à ses adversaires dans ce Game 4. Mission évidemment accomplie avec grand succès.

✅ De’Andre Hunter. Difficile de tirer du positif de la soirée des Hawks, à l’exception clairement de la performance du jeune ailier, qui a surnagé avec 24 points, à 9/13 aux tirs. Malheureusement pour lui, ses coéquipiers n’étaient pas aussi inspirés.

✅ La défense du Heat. Après un premier quart-temps d’échauffement, Miami a sorti les barbelés à partir du second quart-temps, et le match était concrètement terminé à partir de ce moment-là : 41 points encaissés en première mi-temps (à 33% aux tirs pour les Hawks), 45 en deuxième mi-temps (à 48%, mais en comptant le « garbage-time »), Trae Young limité à 9 points, un seul joueur au-dessus des 20 points marqués. En bref, le Heat a fait ce que le Heat sait faire de mieux, étouffer ses adversaires en défense.

⛔️ Le manque de lucidité des Hawks. Loin du compte en attaque, Atlanta s’est compliqué la vie en perdant 15 ballons, transformés en 25 points par leHeat. À lui seul, Trae Young compte 5 des 15 pertes de balle… Impossible pour les Hawks, dans ces conditions, d’exister face au Heat qui punit chaque erreur.

LA SUITE

Game 5 : à Miami, dans la nuit de mardi à mercredi, à 1h