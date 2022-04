Joel Embiid va faire avec la douleur

Touché au pouce droit, Joel Embiid a bien tenu sa place lors du Game 4 de la série face à Toronto. Le pivot des Sixers était néanmoins clairement gêné, surtout qu’il a pris pas mal de coups sur la zone pendant le match.

Même s’il a semblé mettre petit à petit le problème de côté, pour finir avec 21 points (7/16 au tir), 8 rebonds et 3 passes, il n’a pas eu l’impact des premiers matchs, les Raptors ayant également décidé d’envoyer les prises à deux beaucoup plus tôt, ce qui a perturbé ses lectures et provoqué quelques balles perdues (5).

« Je veux jouer », a-t-il expliqué sur sa mentalité par rapport à cette blessure. « Mais j’écoute évidemment ce qu’ils (le staff médical) me disent. Je me vois continuer de jouer avant de faire quelque chose pendant l’été. »

Même si Joel Embiid doit encore passer une IRM pour connaître la nature exacte du problème, Doc Rivers a confirmé qu’un ligament semblait touché. Le coach assure que le pivot ne peut pas aggraver le souci, et que c’est pour ça qu’il est sur le terrain, mais le Camerounais doit faire avec la douleur, surtout que le pouce de sa main droite est très exposé face aux claques et différentes tentatives de contres et d’interceptions des Raptors.

« Je dirais que la gêne est plutôt au rebond, aux lancers et aussi à la passe », expliquait Joel Embiid. « Je ne sais pas trop comment l’expliquer mais peu importe. Mais le plus important, c’est qu’on a perdu le match, et qu’on n’a pas réussi à bien terminer. Il faut qu’on arrive à faire un meilleur travail. »

Il faut dire aussi que Toronto n’est pas épargné par les blessures. Déjà ralenti par différents pépins physiques, Fred VanVleet a quitté ses partenaires en cours de partie, à cause d’un souci à la hanche. Le meneur en a déchiré son maillot, alors que Scottie Barnes, tout juste élu ROY, était de son côté clairement ralenti par sa cheville.

Il y a d’ailleurs tellement de blessures que Doc Rivers a plaisanté en expliquant que la série devrait peut-être se jouer dans un un-contre-un sur le terrain entre lui et Nick Nurse…