Rookie de l’année | Scottie Barnes devance Evan Mobley !

Après l’identité du Défenseur de l’année 2022, on connaît maintenant celle du Rookie de l’année 2022. Et il s’agit de Scottie Barnes, préféré à Evan Mobley et Cade Cunningham par les votants.

Si certains regretteront de ne pas voir l’ailier-fort des Cavaliers être récompensé, l’ailier des Raptors a aussi réalisé une superbe campagne. D’une part, car il s’est qualifié en playoffs avec son équipe (5e à l’Est, avec 48 victoires et 34 défaites). D’autre part, car ses statistiques individuelles sont belles et complètes : 15.3 points, 7.5 rebonds, 3.5 passes et 1.1 interception, à 49% aux tirs, 30% à 3-pts et 74% aux lancers.

Pas le plus médiatisé des rookies au moment de sa Draft (surprenante) en 4e position en 2021, Scottie Barnes a rapidement su faire taire les sceptiques et il devient le troisième joueur de Toronto à être élu « Rookie of the Year », après Damon Stoudamire (1996) et Vince Carter (1999). Il succède à LaMelo Ball au palmarès de ce trophée.

Et pour couronner le tout, l’ancien pensionnaire de Florida State aura la possibilité d’étrenner son nouveau statut dès ce soir, devant son public, à l’occasion du Game 4 face aux Sixers. La franchise canadienne vient effectivement d’annoncer que son ailier était disponible pour ce match, après avoir raté le Game 2 et le Game 3.

Suffisant pour éviter le « sweep » ?

Dans le détail, Scottie Barnes a obtenu 378 points (avec 48 premières places), alors qu’Evan Mobley échoue à 363 points (avec 43 premières places). Cade Cunningham termine donc troisième, avec 153 points (et 9 premières places). Jalen Green (3 points), Franz Wagner (2 points) et Herb Jones (1 point) ont également reçu des voix.

À noter qu’il s’agit du scrutin le plus serré (15 points d’écart !) du XXIe siècle, et le passage à un nouveau système de vote. En 2001, Mike Miller avait en effet été titré avec 39 points d’avance devant Kenyon Martin, alors qu’Amar’e Stoudemire avait été titré avec 53 points d’avance en 2003, devant Yao Ming.