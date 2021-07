Scottie Barnes, le choix surprise des Raptors

Attendu au mieux derrière le quatuor Cunningham-Green-Mobley-Suggs, Scottie Barnes a pris la place du dernier nommé et portera par conséquent le maillot des Raptors.

Un choix surprenant à première vue puisque OG Anunoby et Pascal Siakam occupent déjà les ailes et qu’on voit mal le numéro 4 de la Draft commencer la saison sur le banc.

Pour autant, le management des Raptors a préféré miser sur l’ancien pensionnaire de Florida State. Très bon défenseur, et capable de créer de l’autre côté du terrain, Barnes est appelé à suivre le chemin emprunté par Pascal Siakam et OG Anunoby.

« Pascal (Siakam) est devenu un rebondeur capable de lancer une attaque. OG (Anunoby) est dans ce processus. Il progresse dans ce domaine » remarque Nick Nurse pour The Athletic. « Scottie (Barnes) l’a déjà fait à la fac, peut-être même plus que Pascal et OG à leur époque. C’est un joueur avec sa taille qui peut prendre le rebond et commencer à monter le ballon. Il a des qualités balle en main et c’est quelqu’un qui peut passer. »

Le projet Barnes est un plan sur le long terme. Le joueur de bientôt 20 ans (il les aura dimanche) peut déjà faire pas mal de choses sur un terrain mais il lui reste quelques points faibles à améliorer comme son shoot à 3-points.

Nurse n’est pas inquiet au sujet de son tir

Une faiblesse sur laquelle Nurse refuse de s’arrêter. « Son tir n’est pas cassé. Les gens le disent mais ce n’est pas le cas. Il y a certainement quelques petites réglages à opérer au niveau de sa mécanique mais c’est quelque chose que nous faisons avec tout le monde. »

L’entraineur pense sûrement à Pascal Siakam. Maladroit à sa sortie d’université avec un pourcentage à 3-points inférieur à 18%, le Camerounais a progressé au fur et à mesure jusqu’à devenir un joueur capable de tourner à plus de 20 points de moyenne et 33% de réussite à 3-points sur ses deux dernières saisons.

L’Américain part de loin mais il présentait de meilleures statistiques que son futur coéquipier cette année puisqu’il convertissait 27,5% de ses tirs longue distance.

De quoi envisager l’avenir avec optimisme pour celui qui veut marquer son territoire dans sa propre moitié de terrain. « Je ne recule devant personne. Tout est une question de dureté. Je joue dur quand je rentre sur le parquet. Je ne vais pas me laisser faire. Je défends sur tout le monde. Ça peut être les 1, les 2 ou les 3 et je suis fier de ce genre de choses. »