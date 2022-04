Avec un grand Pascal Siakam, les Raptors évitent le « sweep »

Défaits trois fois en autant de matches, les Raptors sont dos au mur devant leur public et doivent absolument dominer les 76ers dans ce Game 4, sous peine de prendre un coup de balai et d’être éliminés de ces playoffs 2022.

À l’entame de la rencontre, il est difficile de déterminer quelle équipe est en meilleure posture. Car les deux formations livrent un premier quart-temps très disputé (24-24), durant lequel l’intensité en défense est élevée, ce qui anesthésie quelque peu les attaques (8/22 pour Philly, 9/20 pour Toronto), pas aidé par l’horaire avancé de la rencontre. Clairement touché au pouce, Joel Embiid, sans surprise, peine à entrer dans son match (1 point, 0/5). À l’inverse, Pascal Siakam démarre pied au plancher (10 points).

Le second quart-temps marque la montée en puissance des Raptors, toujours maladroits (10/25), mais qui collent 30 points à la défense des 76ers, sous l’impulsion d’un duo Siakam – Trent Jr. (33 points en cumulé) bien décidé à repartir à Philadelphie. Un temps relégués à -12, les hommes de Doc Rivers réagissent en fin de première mi-temps, grâce notamment aux bons passages de James Harden et Tobias Harris, et restent à portée à la pause (49-54).

À la reprise, bien que privés de Fred VanVleet, sorti sur blessure avant la mi-temps, les Raptors restent en contrôle, malgré un vilain 8/26 aux tirs dans le troisième quart-temps. Cette maladresse permet aux 76ers de rester en embuscade après 36 minutes (77-80), grâce à un bon passage de Joel Embiid, qui se joint à James Harden et Tobias Harris pour tenter de renverser Toronto.

Mais les Raptors ne craquent pas dans le dernier acte, et prennent même l’ascendant psychologique sur des 76ers frustrés par leur inefficacité au pire des moments en attaque (6/18). À l’image de Joel Embiid, très bon durant le quart-temps précédent, mais perdu dans le « money-time » et qui écope d’une faute technique après une faute musclée et pas franchement nécessaire sur Pascal Siakam.

Au terme d’un match décousu en attaque mais intense en défense, Nick Nurse et ses hommes évitent le « sweep ». Un soulagement, mais qui ne diminue pas pour autant l’immensité du challenge qui attend les Raptors, qui doivent encore gagner trois matches consécutifs, dont deux à Philadelphie, pour créer un exploit jamais vu en NBA.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Scottie Barnes, diminué mais utile. Après avoir manqué les Game 2 et 3, l’ailier-fort, élu Rookie Of The Year quelques minutes avant le match, marquait son retour pour cette quatrième manche. Loin d’être à 100% physiquement, il tenait à aider son équipe dans ce match décisif, et il signe une performance honorable (6 points, 11 rebonds et 2 passes).

– La (nouvelle) blessure de Fred VanVleet. Gêné par un genou douloureux depuis plusieurs semaines, « FVV » a cette fois souffert de la hanche. Quelques minutes avant la mi-temps, le meneur de Raptors a rejoint les vestiaires, frustré au point d’en déchirer son maillot. Il n’est pas revenu en deuxième période, et sa présence pour le Game 5 reste encore à définir. Une mauvaise nouvelle de plus pour Toronto.

TOPS/FLOPS

✅ Pascal Siakam. Un match XXL pour le Camerounais, qui a pris les choses en main pendant toute la rencontre. Très peu reposé par Nick Nurse (44 minutes), comme d’habitude, il compile 34 points (10/19), 8 rebonds, 5 passes et 2 contres pour mener les Raptors vers une victoire importante.

✅ Tobias Harris. Même s’il a passé tout le match à jongler avec ses problèmes de fautes (5), il a passé 40 minutes sur le terrain et signe un match satisfaisant : 15 points et 11 rebonds. Opposé à Pascal Siakam une grande partie de la soirée, il a dépensé beaucoup d’énergie en défense et va devoir repartir au combat dès lundi, face à l’ailier-fort de Toronto qui a l’ascendant psychologique dans cet « matchup ».

✅ Thaddeus Young. C’est l’invité surprise des Raptors dans ce Game 4. En sortie de banc, le vétéran est sorti de sa boite et s’est avéré utile dans tous les compartiments du jeu (13 points, 5 rebonds, 5 passes et 3 interceptions). En l’absence de Fred VanVleet en seconde mi-temps, Pascal Siakam avait besoin d’un petit coup de main, et c’est l’ancien joueur des 76ers qui a répondu à l’appel.

✅⛔️ Joel Embiid. Le pivot des 76ers a alterné le bon et le moins bon, mais a surtout connu une soirée frustrante, à cause d’un pouce douloureux et d’aides plus précoces de la part des Raptors qui ont perturbé ses lectures. Discret en première mi-temps, avec notamment un premier quart-temps à 0/5, il est parvenu à trouver son rythme dans le troisième quart-temps, laissant présager une montée en puissance dans le dernier acte. Finalement, il n’a pris qu’un seul tir dans le quatrième quart-temps, gêné par la taille et les prises à deux des Raptors.

⛔️ Le tandem Harden/Maxey. Joel Embiid clairement diminué, Philadelphie avait besoin d’un duo James Harden – Tyrese Maxey à son meilleur niveau pour balayer Toronto. Mais si les deux hommes ont généré du jeu, ils ont été trop maladroits (9/29 en cumulé dont 3/11 à 3-points), tout comme Danny Green d’ailleurs.

LA SUITE

Game 5 : à Philadelphie, dans la nuit de lundi à mardi, à 02h00.