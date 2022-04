Hawks – Heat : Trae Young arrache le Game 3 au bout du suspense !

« On sait que le match n’est jamais fini jusqu’à ce que la lumière rouge s’allume et que l’horloge soit à zéro ». Cette phrase de Ja Morant prononcée après le « comeback » des Grizzlies à Minnesota la veille a pris un écho tout particulier à Atlanta cette nuit, où les Hawks, au bord du 0-3 après avoir compté jusqu’à 16 points de retard dans le troisième quart-temps, ont finalement réussi à finir fort pour arracher la victoire et rester en vie dans la série face au Heat.

Les troupes de Nate McMillan ont d’abord dû faire le nécessaire pour rester en vie après le départ en trombe du Heat, sous l’impulsion du trio Herro-Butler-Adebayo (12-20). Atlanta a alors eu le mérite de ne pas plonger d’entrée, revenant progressivement par l’intermédiaire de Bogdan Bogdanovic et Kevin Huerter pour revenir à égalité puis Delon Wright, auteur de deux paniers de suite, pour prendre les commandes (37-31).

Atlanta a eu son temps fort à son tour, sur un 10-0 marqué par deux paniers (très) lointains de la paire Young-Bogdanovic (49-38) et ce fut au Heat de limiter la casse avant la pause. Max Strus et Tyler Herro se sont alors employés pour ramener les Floridiens à -7 à l’heure du repos (61-54). Jusqu’à ce run qui a changé le cours de la rencontre.

C’est en effet via un 21-0 passé en milieu de troisième quart-temps que le Heat a confirmé son retour aux affaires, avec un enchaînement de bonnes séquences en défense qui ont généré des attaques faciles, dont les 3-points du tandem Lowry-Strus, les paniers de PJ Tucker, le dunk de Max Strus en transition et le lay-up de Tyler Herro (68-84).

À leur tour, les Hawks ont dû rassembler leurs dernières forces pour prolonger le suspense, entre le 3-points de De’Andre Hunter, le 2+1 de Trae Young et sa passe lobée pour Delon Wright afin de ramener les locaux sous la barre des 10 points d’écart à 12 minutes de la fin (77-85).

Petit à petit, les locaux ont alors réussi à combler leur retard, sur des exploits de Bogdan Bogdanovic derrière l’arc et Trae Young, auteur du 3-points de l’égalisation à 104-104, sans oublier les trois paniers d’Onyeka Onkongwu dont son 2+1 pour faire passer les siens en tête (107-104). Les 3-points de Jimmy Butler et PJ Tucker dans le corner ont replacé Miami devant à l’entame de la dernière minute (109-110).

Le dernier mot est finalement revenu à Trae Young, qui a inscrit le floater de la gagne en transition alors que Jimmy Butler va manquer ses deux dernières tentatives, laissant filer la victoire au bout du suspense (111-110).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le duel Young-Tucker. PJ Tucker a contribué à limiter un Trae Young encore en difficulté pendant la majeure partie des trois premiers quart-temps. Mais dans le final, le meneur des Hawks a retrouvé de sa superbe en trouvant la distance à 3-points et en allant chercher un 2+1 au nez et à la barbe du champion NBA. PJ Tucker a bien failli avoir le dernier mot en inscrivant le dernier panier de son équipe, depuis son jardin. Mais Trae Young lui a finalement répondu pour arracher la victoire. Vivement la suite !

– Les Hawks aux petits soins. Après avoir concédé 18 puis 19 pertes de balle sur les deux premiers matchs, les Hawks savaient qu’ils devaient rectifier le tir sur ce point et ont réussi leur match de ce côté. Même si la rencontre s’est jouée à un rien, les hommes de Nate McMillan peuvent se satisfaire d’avoir pris davantage soin du ballon avec « seulement » 11 turnovers à l’arrivée. Un match aussi serré se joue aussi sur des petits détails, et avec la bonne défense dans le money-time, celui-là en était un.

– Le match retardé. En raison de la présence d’un colis suspect, le début de la rencontre a été retardé de plus d’une demi-heure. Tous les spectateurs sont restés à l’extérieur le temps qu’une équipe de déminage procède aux vérifications. Résultat : à l’entre-deux, les 20 000 spectateurs n’étaient pas encore à leurs places.

– Kyle Lowry se blesse. Le meneur du Heat est touché aux ischios. La même blessure que Devin Booker. On ne connaît pas encore la durée de son indisponibilité.

TOPS/FLOPS

✅ La paire Young-Bogdanovic. Le premier a su trouver les solutions pour avoir à nouveau de l’impact au scoring et finalement inscrire le panier de la gagne. Le second a parfois tenu son équipe à bout de bras, notamment lorsqu’il a fallu ramer pour revenir dans le coup entre la fin du troisième quart-temps et le début du quatrième.

✅ Le duo Wright-Okongwu. Le deux facteurs X du soir, avec un 6/6 au tir pour Delon Wright et des relais qui ont été comme des bouffées d’air frais pour les Hawks, et un 4/4 pour Onyeka Okongwu qui joue un rôle difficile en l’absence de Clint Capela mais s’en est tiré comme un chef, avec pour lui aussi un impact fort dans le final renversant d’Atlanta. Les deux meilleurs +/- des Hawks cette nuit.

⛔ Gabe Vincent et les shooteurs du Heat. Les deux équipes ont beaucoup artillé, sans réussite, de loin mais le Heat a sans doute abusé de l’option extérieure, avec un 14/45 de loin qui fait tache, même dans un match de playoffs. Et le 0/5 de Gabe Vincent illustre assez bien cette stratégie forcée.

LA SUITE

Le Game 4 aura lieu dimanche (01h00) à Atlanta.