Minnesota doit sauver le soldat Karl-Anthony Towns

« KAT est la pièce maîtresse de ce que nous essayons de faire ici. Évidemment, quand il a des problèmes de faute, cela ne nous aide pas ».

Patrick Beverley a fait de son mieux pour essayer d’évacuer le « problème Karl-Anthony Towns » lors de son passage en conférence de presse. Brillant en saison régulière, l’intérieur de Minnesota est retombé dans ses travers à trois reprises sur ses quatre premiers matchs de postseason, face aux Clippers puis aux Grizzlies, avec des problèmes de fautes à répétition qui torpillent les plans de son équipe.

Privé de rythme

Jusqu’à présent, Karl-Anthony Towns avait souffert du manque d’alternance dans le jeu de Minnesota. Maintenant que l’équipe a fait le nécessaire pour placer à ses côtés D’Angelo Russell et Anthony Edwards, il ne peut pas s’effacer ainsi. Sur des matchs avec une telle intensité, les Wolves ne peuvent pas voir leur leader galérer à ce point.

« Ils l’attaquent de partout, à le prendre à trois au poste bas, à défendre dur sur lui en tête de raquette. On doit le trouver dans le rythme du match, c’est comme ça que ça doit marcher. Quand ils l’ont pris à deux, on a eu de bonnes positions mais on n’a pas mis nos tirs », a souligné Chris Finch. « On lui parle. Ce sont les fautes offensives qui nous font le plus de mal. Ce sont celles que nous devons éviter ».

Les sorties prolongées du joueur le pénalisent aussi au niveau du rythme, au-delà du fait que sa production offensive en prend également un coup (seulement 11 tirs pris sur les deux derniers matchs au total).

On l’a ainsi vu commettre de grossières erreurs de placement, et même d’inattention, comme lorsqu’il a gêné Jarred Vanderbilt au rebond en deuxième mi-temps, pour finalement concéder une perte de balle bête. Des séquences étonnantes qui résultent aussi d’un manque de rythme causées par ses sorties à répétition.

« J’ai essayé de faire mon mieux pour avoir de l’impact sur le match », a-t-il glissé après la rencontre avant d’évoquer ses problèmes récurrents de fautes. « J’ai même arrêté de pénétrer depuis l’extérieur pour éviter toute possible faute. Il faut juste arriver à se sortir de cette adversité, honnêtement. C’est vraiment ça, et rester ensemble, se rappeler ce qui nous a mené jusqu’ici, croire en ce qu’on a fait toute la saison, malgré les hauts et les bas comme sur ce match. Cette défaite fait mal, mais on a eu notre lot cette saison, et on a toujours su rebondir. J’espère qu’on saura en faire de même ».

Du positif même dans la défaite

Minnesota n’a pas encore dit son dernier mot et a toujours la possibilité d’égaliser à 2-2 dans la série ce soir, à domicile. Et malgré la frustration de cette défaite renversante dans le Game 3, Karl-Anthony Towns et ses troupes ont également pu tirer des enseignements positifs du dernier match.

« On a eu jusqu’à 26 points d’avance. Et on a fait cet écart en jouant juste. Quand la prise à deux arrive, il fallait faire le bon choix, trouver D’Angelo Russell, ne pas forcer. Dans le Game 1, j’ai essayé une passe osée au-dessus de ma tête et ce n’était pas une bonne idée. J’ai appris de ce ballon perdu. Maintenant, quand j’ai le ballon au poste bas et qu’ils me prennent à deux, c’est simple. On en a même parlé avec Kevin Garnett du fait de les attirer, même loin des autres joueurs, je dois renvoyer le ballon en tête de raquette ou à l’aile et les laisser mettre leurs tirs. Et on l’a bien fait au début du match. On a vu ce qui fonctionnait, on doit juste l’exploiter davantage », a-t-il ajouté, citant une nouvelle fois son glorieux prédécesseur Kevin Garnett pour essayer de passer à autre chose. « Comme le dit KG : on ne perd jamais, on apprend ».