Chris Finch demande à Karl-Anthony Towns d’arrêter les fautes stupides

Statistiquement, Karl-Anthony Towns ne commet pas vraiment plus de fautes cette année (3.6 par match) que durant le reste de sa carrière (3.4). Pourtant, on a souvent vu le pivot se retrouver rapidement en « foul trouble » durant cette campagne, et ce fut notamment le cas lors du Game 2, perdu à Memphis la nuit dernière.

Après deux fautes dans les trois premières minutes sur Ja Morant, le pivot était ainsi déjà sous pression, mais Chris Finch ne pouvait pas se permettre de le faire sortir aussi tôt. Il a donc fait confiance à son joueur mais, au milieu du deuxième quart-temps, KAT a tendu le pied sur un 3-points, faisant trébucher Xavier Tillman qui s’est également plaint d’un coup au visage. Faute offensive pour Karl-Anthony Towns, obligé de sortir…

« La faute offensive sur le 3-points n’était vraiment pas nécessaire à ce moment de la rencontre », pestait ainsi le coach des Wolves après coup. « Ça nous a vraiment mis dans une situation compliquée. »

« Je porte des chaussures de taille 60 »

Car dans la foulée, les Grizzlies ont mis la main sur le match pour ne plus jamais se retourner. Chris Finch a expliqué que Karl-Anthony Towns est conscient qu’il ne peut pas faire ce genre de choses, ces détails coûtant très cher en playoffs. Mais le pivot de Minnesota a plutôt ironisé et défendu son geste.

Karl Anthony Towns on his kickout foul “I got big feet” pic.twitter.com/iIgNas0Mw1 — Main Team (@MainTeamSports2) April 20, 2022

« Je porte des chaussures de taille 60. Je ne peux pas les rendre » a-t-il ainsi répondu. « Pour moi, ce que j’ai ressenti, c’est que j’étais très concentré sur le tir. Il est rentré et sorti. Vous ne m’avez pas vu réagir à la faute ou quoi que ce soit. J’ai juste tiré et j’ai pensé que c’était un bon tir, mais j’ai de grands pieds et je l’ai attrapé en mouvement. Je ne sais pas. Il faut que je regarde le film. »

Pourtant, ce geste du pied ne semble pas très naturel, même si KAT assure qu’il shoote ainsi.

« Si quelqu’un a vu le concours à 3-points, j’ai toujours les pieds assez écartés quand je tire des paniers à 3 points. Je sais que c’était un tir assez lointain. Ce n’était pas un 3-points normal. C’était à un ou deux pas derrière la ligne … J’ai gagné un concours à 3-points en tirant comme ça. Je ne vais pas changer mon tir. »

Sur les images de son dernier concours à 3-points victorieux, on voit pourtant bien que Karl-Anthony Towns n’écarte jamais autant les jambes lors de sa réception. Pour Chris Finch, en tout cas, il faut en tout cas que son pivot soit « plus propre ». Pour éviter de se retrouver dans le collimateur des arbitres inutilement.