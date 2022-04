« Je ne sais pas vraiment comment nous avons fait ça », réagissait Taylor Jenkins. « C’était un match bizarre, je n’avais jamais été mené deux fois de 20 points puis gagné », ajoutait Desmond Bane.

Il n’y a qu’à se pencher sur les propos du coach et de l’arrière des Grizzlies pour comprendre que ces derniers sont revenus de l’enfer chez les Wolves, la nuit dernière. Menée de 26 points au début de deuxième quart-temps, avant de revenir jusqu’à -7 avant la pause, puis de se retrouver avec 25 points de retard au milieu du troisième quart-temps, la franchise du Tennessee a finalement réussi à l’emporter dans ce Game 3 !

Désormais, avec l’avantage du terrain de nouveau en poche, les joueurs de Memphis peuvent aborder avec confiance la suite de cette série, alors qu’ils viennent de mettre un énorme coup derrière la tête de leurs homologues de Minneapolis. Et, ce, en démontrant une impressionnante force de caractère, illustrée par un quatrième quart-temps de feu : 37-12 !

« Nous savons tous qu’un match n’est jamais terminé tant qu’il n’y pas de zéros au chrono », rappelait d’ailleurs Ja Morant, le chef de file du collectif de Taylor Jenkins.

Se remobiliser en défense pour mieux rebondir ensuite

La nuit dernière, le meneur All-Star a cependant laissé la lumière à son coéquipier Desmond Bane, auteur de 26 points (à 7/15 à 3-pts) et qui a longtemps été le seul joueur à surnager côté Grizzlies.

« Il a fallu que l’on corrige notre langage corporel. Nous avons été menés très tôt dans le match, nous n’avons pas commencé de la manière souhaitée, nous avons perdu notre jus », résumait ainsi l’arrière de 23 ans, au sujet de la première mi-temps ratée des siens.

Pris à la gorge d’entrée par les Wolves, dans une ambiance particulièrement bouillante, les hommes de Taylor Jenkins ne faisaient effectivement pas le poids avant la pause, en attaque comme en défense. Pour autant, ils ont peu à peu commencé à se retrousser les manches défensivement, pour ne pas être trop distancés au tableau d’affichage.

Et le coach de la franchise a beaucoup aimé l’état d’esprit de ses joueurs, qui n’était pas sans rappeler celui affiché par l’effectif de Memphis époque « Grit & Grind ».

« J’ai trouvé que notre tranchant était présent en défense, surtout quand [les Wolves] réussissaient de gros tirs », déclarait justement Taylor Jenkins. « Heureusement, les joueurs connaissent les thématiques de cette série, nous sommes restés réguliers et cohérents dans ce domaine. Je ne pense pas que nous allons encore les maintenir à 95 points par la suite, mais je veux féliciter mes joueurs pour leur activité, même quand nous étions en difficulté en attaque. »

Le 4e plus gros comeback des playoffs

Certes auteur du premier triple-double en playoffs d’un joueur de Memphis (16 points, 10 rebonds et 10 passes), Ja Morant ne souhaitait surtout pas tirer la couverture sur lui-même. Sans doute car son déchet au shoot (5/18 aux tirs) ou dans la gestion du ballon (7 pertes de balle) a longtemps plombé les siens.

« Mes [coéquipiers] méritent beaucoup plus de reconnaissance et de respect pour ce qu’ils font sur le terrain. Nous pensons être l’équipe la plus profonde de la ligue », estimait-il alors, après coup.

Conspué et parfois provoqué par le public du Target Center, le tout aussi provocateur Ja Morant a en tout cas apprécié de faire taire toute une salle, avec ce succès pour le moins miraculeux.

« Je suis autant irrespectueux qu’ils ne le sont, c’est pour ça que vous m’avez vu lancer la balle en l’air [à la fin du match] », expliquait celui qui n’a également pas manqué de se payer Karl-Anthony Towns après la rencontre. « C’était notre objectif : venir ici, gagner et faire en sorte que leurs fans deviennent fous. Il y aura probablement pas mal de personnes qui boiront après cette défaite… »

Pour la petite anecdote, le comeback de 26 points des Grizzlies s’installe à la 4e place des plus importants des playoffs. Derrière les 31 points des Clippers en 2019, les 29 points des Lakers en 1989 et les 27 points des Clippers en 2012, mais à égalité avec les 26 points des Celtics en 2002, des Cavaliers en 2017 et des Hawks en 2021.