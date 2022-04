Les Wolves sont passés du rêve au cauchemar

Une séquence, pendant un temps-mort, sur le banc des Wolves, captée en deuxième quart-temps, montre bien la confiance de Karl-Anthony Towns et ses coéquipiers pendant ce Game 3 dominé depuis les premières secondes.

On y voit l’intérieur dire : « On est à Minnesota maintenant. Je l’ai dit aux journalistes après le Game 2, on est cool, on revient à la maison. Ils ne sont bons que chez eux. »

Des paroles qui ont, ensuite, bien faire rire Ja Morant, qui connait la fin de l’histoire.

we in minnesota now 🙂 https://t.co/p9JPRp3wvB — Ja Morant (@JaMorant) April 22, 2022

Il faut dire que les premières minutes de ce match furent parfaites pour les Wolves. Ils ont étouffé les Grizzlies dès le début, pour compter jusqu’à 26 points d’avance en deuxième quart-temps. Une première alerte avant la pause, avec un 15-0 pour les Grizzlies, pouvait servir de leçon. En seconde période, Minnesota enfonce le clou et reprend 26 points d’avance (79-54).

« Il faut leur rendre hommage. Ils ont été dominés et ont continué de se battre », remarque Patrick Beverley à Pionner Press. « Je pense qu’une fois qu’on a eu de l’avance, on s’est un peu relâché. C’est une leçon à retenir. »

« On va rentrer chez nous, boire du vin et passer au jour d’après »

Les Grizzlies vont finir le match, les 15 dernières minutes exactement, avec un énorme 50-13 ! La défense de Memphis va clairement monter d’un cran, après la pause, en contestant 35 des 39 tirs de Karl-Anthony Towns et sa bande. « Leur style de jeu nous a fait mal », confesse D’Angelo Russell.

De plus, le 21-0 entre la fin du troisième et le début du dernier quart-temps a coupé les jambes des Wolves, surtout que Chris Finch n’a utilisé aucun temps-mort à cet instant, pour stopper l’hémorragie.

« On était tendu », analyse le coach. « On a manqué beaucoup de bons shoots. J’avais l’impression qu’on était encore dans le match, que tout était en place pour qu’on gagne. Ils avaient la dynamique pour eux, mais on n’a pas fait assez d’actions pour résister. Les joueurs sont évidemment déçus, mais on a encore le Game 4 ici. On ne va pas laisser une rencontre nous affecter, c’est clair. »

Mais comment se relever après une telle déroute et maintenant que les Wolves sont menés 2-1 ?

« On va rentrer chez nous, boire du vin et passer au jour d’après. C’est aussi simple que ça, on va décompresser », annonce Karl-Anthony Towns, auteur de seulement huit points, au Commercial Appeal. « On va devoir se souvenir de comment et pourquoi on est là. On doit s’appuyer sur ça. C’est une défaite difficile à encaisser, vraiment. On doit se regrouper et être prêt. »